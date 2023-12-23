Цікаво, що обранець молодший за Астаф'єву. Даша пожартувала, що на випускному могла "тримати свого новонародженого бойфренда".
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Даша Астаф'єва поділилася подробицями своїх нових стосунків
З'ясувалося, що модель познайомилася з коханим в спортзалі. Згодом вони списалися в інстаграмі й чоловік запросив зірку на нестандартне побачення.
Мені почали тренери казати: "На тебе дивиться один хлопець, він такий класний". Я кажу: "Він як з Верховної Ради". І тут він мені пише в інстаграм: "Доброго вечора. Може, кудись сходимо?". Я відповідаю: "І куди ми сходимо?", а він каже: "На тверк". І я розумію, що це перша людина, яка мене так креативно запрошує. Я сходила і ніколи про цей тверк не пошкодую,
– поділилася співачка.
Крім того, відомо, що партнер артистки значно молодший від неї.
"Зустрічатися з молодшим хлопцем – це новий шар гумору. У мене всі друзі старші, вони кажуть, так ти на випускному могла тримати свого новонародженого бойфренда", – розповіла Даша.
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Особисте життя Даші Астаф'євої
- У жовтні минулого року знаменитість розірвала п'ятирічні стосунки зі своїм нареченим. Вже у квітні вона зізналася, що вступила у нові стосунки.
- Пара познайомилася під час повномасштабного вторгнення і Даша вважає, що хлопець допоміг їй оговтатися від депресії.
- За словами Астаф'євої, партнер підтримує її у всіх починаннях.
- Зокрема, влітку модель запустила застосунок, де можна послухати українські книги. У реалізації цього проєкту Даші допоміг коханий, який, як виявилося, працює у сфері ІТ.
- Водночас раніше модель розповідала, що не хоче обговорювати стосунки, оскільки боїться демонструвати свою радість у час війни.