Цікаво, що обранець молодший за Астаф'єву. Даша пожартувала, що на випускному могла "тримати свого новонародженого бойфренда".

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Даша Астаф'єва поділилася подробицями своїх нових стосунків

З'ясувалося, що модель познайомилася з коханим в спортзалі. Згодом вони списалися в інстаграмі й чоловік запросив зірку на нестандартне побачення.

Мені почали тренери казати: "На тебе дивиться один хлопець, він такий класний". Я кажу: "Він як з Верховної Ради". І тут він мені пише в інстаграм: "Доброго вечора. Може, кудись сходимо?". Я відповідаю: "І куди ми сходимо?", а він каже: "На тверк". І я розумію, що це перша людина, яка мене так креативно запрошує. Я сходила і ніколи про цей тверк не пошкодую,

– поділилася співачка.

Крім того, відомо, що партнер артистки значно молодший від неї.

"Зустрічатися з молодшим хлопцем – це новий шар гумору. У мене всі друзі старші, вони кажуть, так ти на випускному могла тримати свого новонародженого бойфренда", – розповіла Даша.

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Особисте життя Даші Астаф'євої