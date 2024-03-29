Она решила не сдерживать своих эмоций. Поэтому, ответ знаменитости вышел довольно резким. Она даже заблокировала инфлюенсера, который распространил информацию.

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Как Даша Астафьева отреагировала на сплетни о ее замужестве

На сайте блогера-сплетника Богдана Беспалова на днях вышел материал о том, что исполнительница сейчас счастлива в официальном браке с парнем из состоятельной семьи, который на 10 лет моложе ее.

Он обожает свою жену и очень заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга,

– написало издание.

В то же время распространение таких слухов не понравилось самой артистке.

Для справки! Беспалов называет свою аудиторию и людей, которые предоставляют ему информацию о знаменитостях, "котятами".

Что известно об отношениях Даши Астафьевой

О новых отношениях звезда рассказала в апреле 2022 года.

Оказывается, что пара познакомилась уже во время полномасштабного вторжения в спортзале.

Мне начали тренеры говорить: "На тебя смотрит один парень, он такой классный". Я говорю: "Он как из Верховной Рады". И тут он мне пишет в инстаграм: "Добрый вечер. Может, куда-то сходим?". Я отвечаю: "И куда мы сходим?", а он говорит: "На тверк". И я понимаю, что это первый человек, который меня так креативно приглашает. Я сходила и никогда об этом тверке не пожалею,

– рассказывала артистка.