Виконавиця та волонтерка Даша Астаф'єва разюче змінилась від початку повномасштабного вторгнення. Деякі речі, що були важливими до лютого, перестали такими бути.
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Даша Астаф'єва про любов до російського та "к*нчених" людей
Співачка зізналась, що дуже любила все російське: книжки, кінематограф, хотіла спілкуватись ідеальною російською. Але водночас помічала ницість громадян тієї країни.
"Це відчуття, що ми всі любили Росію і вважали її наддержавою. А коли я їздила і бачила, які вони всі жлоби, к*нчені. Ти із заплющеними очима заходиш в аеропорт і бл*ть носом чуєш, що ти у Росії. Це жлобство, ненависть один до одного. Через цю висоту любові, коли почалася війна, я пі*данулася об землю", – зауважила Астаф'єва.
Даша додала, що вона залишилась в Україні, поки "щирі" українці, які до 24 лютого найбільше крутилися на радіо, втекли. Саме через них вона виступала в Росії, адже для інших артистів не залишалося місця.
Чому я виступала у Росії? Тому що не було місця тут, усе було зайнято "щирими" українцями, якими зараз і не пахне тут. Задовбалася з ними сваритися. Я всі свої гроші великі заробила у Росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла. І до кінця свого життя я буду просити вибачення і розуміти масштаб своєї помилки й масштаб цієї угоди з дияволом,
– розповіла артистка.
Зараз Даша Астаф'єва не виступає
- З початку повномасштабної війни Даша Астаф'єва призупинила музичну кар'єру. Вона підтримує артистів, які дають робочі місця, платять податки і збирають кошти на армію. Але сама не хоче відновлювати концерти, бо її образ був вульгарним і відвертим, що не на часі зараз.
- "Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Аво-авокадо", – писала співачка.
- До того ж зірка не може повернутися на сцену і через стан здоров'я. Вона перенесла складну операцію, під час якої їй пошкодили нерв, що розташований біля зв'язок. Даші Астаф'євій потрібно пройти період відновлення, щоб співати знову.