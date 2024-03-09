Виконавиця та волонтерка Даша Астаф'єва разюче змінилась від початку повномасштабного вторгнення. Деякі речі, що були важливими до лютого, перестали такими бути.

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Даша Астаф'єва про любов до російського та "к*нчених" людей

Співачка зізналась, що дуже любила все російське: книжки, кінематограф, хотіла спілкуватись ідеальною російською. Але водночас помічала ницість громадян тієї країни.

"Це відчуття, що ми всі любили Росію і вважали її наддержавою. А коли я їздила і бачила, які вони всі жлоби, к*нчені. Ти із заплющеними очима заходиш в аеропорт і бл*ть носом чуєш, що ти у Росії. Це жлобство, ненависть один до одного. Через цю висоту любові, коли почалася війна, я пі*данулася об землю", – зауважила Астаф'єва.

Даша додала, що вона залишилась в Україні, поки "щирі" українці, які до 24 лютого найбільше крутилися на радіо, втекли. Саме через них вона виступала в Росії, адже для інших артистів не залишалося місця.

Чому я виступала у Росії? Тому що не було місця тут, усе було зайнято "щирими" українцями, якими зараз і не пахне тут. Задовбалася з ними сваритися. Я всі свої гроші великі заробила у Росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла. І до кінця свого життя я буду просити вибачення і розуміти масштаб своєї помилки й масштаб цієї угоди з дияволом,

– розповіла артистка.

Зараз Даша Астаф'єва не виступає