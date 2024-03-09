Исполнительница и волонтер Даша Астафьева разительно изменилась с начала полномасштабного вторжения. Некоторые вещи, что были важными до февраля, перестали такими быть.

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Даша Астафьева о любви к русскому и "к*нченых" людях

Певица призналась, что очень любила все русское: книги, кинематограф, хотела общаться на идеальном русском. Но в то же время замечала низость граждан той страны.

"Это ощущение, что мы все любили Россию и считали ее сверхдержавой. А когда я ездила и видела, какие они все жлобы, к*нченые. Ты с закрытыми глазами заходишь в аэропорт и бл*ть носом слышишь, что ты в России. Это жлобство, ненависть друг к другу. Из-за этой высоты любви, когда началась война, я пи*данулась о землю", – заметила Астафьева.

Даша добавила, что она осталась в Украине, пока "искренние" украинцы, которые до 24 февраля больше всего крутились на радио, сбежали. Именно из-за них она выступала в России, ведь для других артистов не оставалось места.

Почему я выступала в России? Потому что не было места здесь, все было занято "искренними" украинцами, которыми сейчас и не пахнет здесь. Задолбалась с ними ссориться. Я все свои деньги большие заработала в России, потому что все время, пока я там работала, я терпела. И до конца своей жизни я буду просить прощения и понимать масштаб своей ошибки и масштаб этой сделки с дьяволом,

– рассказала артистка.

Сейчас Даша Астафьева не выступает