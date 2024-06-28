Я дуже сумував, – Дан Балан несподівано повернувся в Україну
28 червня 2024, 10:42Читать новость на русском
Джерело:Дан Балан
З початку повномасштабного вторгнення про діяльність молдавського співака Дана Балана, який довгий час був тренером шоу "Голос країни", майже нічого не було відомо. Водночас тепер артист неочікувано показався в Україні.
Він зізнався, що дуже сумував. Крім того, виконавець розсекретив своє місцеперебування.
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Дан Балан поширив відео, де у спортивному одязі катається на велосипеді серед гір. Виявилося, що він зараз перебуває в Буковелі.
Україно, я дуже сумував…,
– зазначив під роликом артист.
Що відомо про позицію Дана Балана щодо війни в Україні
- На початку повномасштабного вторгнення виконавець опублікував пост з синьо-жовтим прапором на підтримку України.
- У мережі шириться інформація, що 24 лютого 2022 року він перебував у Києві, але згодом виїхав до Молдови. За повідомленнями ЗМІ, пізніше Балан відправився в Туреччину, де працював над новими проєктами.
- Водночас артист тривалий час не коментував події в Україні.
- Вже в травні 2023 року вийшов новий кліп Дана Балана Love Maria, знятий у довоєнному Києві. У відеороботі взяли участь 2500 київських школярів, а в грудні цього ж року він дав перший з 2022 року концерт у Кишиневі, де несподівано заговорив українською.