Кодова фраза і готовий план: як у Великій Британії повідомляють про смерть короля

Королівська родина дотримується чіткої процедури оголошення про смерть монарха та інших членів сім'ї. Завдяки цьому кожна подія відбувається без збоїв.

На випадок смерті Чарльза III прописаний окремий план під кодовою назвою "Операція Міст Менай". Згідно з ним визначають, як мають відбуватись головні події, оголошення про втрату, прощання, пише Show 24.

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Як оголошують про смерть монарха

Першим, хто дізнається про втрату, є британський прем'єр-міністр. Про це йому повідомлять кодовою фразою "міст Менай впав". BBC мають право першими оголосити про смерть монарха у прямому ефірі новин.

Окрім того, офіційні заяви з'являються на сайті Букінгемського палацу, сторінках королівських родин у соцмережі X (раніше відома як твітер) та інстаграмі. Тому першоджерелом у жодному випадку не можуть бути телеграм-канали.



Офіційна сторінка королівської сім'ї / Скриншот з соцмережі X монаршої родини

Кодову фразу створили багато років тому для того, щоб уникнути витоку інформації в пресу. З настанням сучасних технологій вона залишилась як традиція.

Щодо наступних кроків: перша людина у лінії успадкування автоматично отримує звання короля чи королеви. У разі смерті Чарльза III, наступним королем стане принц Вільям. Він повинен звернутися до народу. Країна вступає у період трауру.

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