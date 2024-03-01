Король Чарльз III зійшов на престол 8 вересня 2022 року, коли померла його мати Єлизавета II. Кожна важлива подія, пов'язана з прощанням з монархинею та новим сувереном відбулась без збоїв, адже на випадок смерті розробили план під назвою "Операція Лондонський міст".

До слова На зустрічі з прем'єром: Чарльз III зізнався, що довело його до сліз на тлі новин про рак

Операція "Міст Менай" – що відомо

Подібний план розроблений на випадок смерті Чарльза III – це Операція "Міст Менай". У ньому визначили головні події, оголошення про втрату, прощання та інше. Оскільки монархії важливо здійснити плавний перехід влади.

Операція отримала саме таку назву на честь підвісного мосту, який проходить через протоку Менай та сполучає острів Англсі з основною територією Уельсу. Чарльз III найдовше носив титул принца Уеслького – він понад 64 роки займав цю посаду, а ще щоліта відвідував Уельс.

Громадськість дізнається про смерть короля так само, як і про смерть королеви Єлизавети II. Кодовою фразою "міст Менай впав" проінформують прем'єр-міністра, а пізніше ведучий оголосить про втрату у прямому ефірі новин BBC.



Чарльз III хворіє на рак / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як розгортатиметься операція

Королівські експерти повідомляють, що операція "Міст Менай" буде дуже подібною до операції "Лондонський міст". Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон стануть королем та королевою. Новоспечений монарх звернеться до нації, а країна вступить у період трауру.

Ключова подія під час трауру – це перенесення труни до Вестмінстерського абатства, де громадськість віддасть шану монарху.

Чому смерті королівських осіб мають назву

Спершу кодові назви ввели для того, щоб уникнути витоку інформацію у пресу до офіційного оголошення. Тепер вони стали загальновідомими, але залишилися частиною традиції.