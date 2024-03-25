Артист дуже змінився з початку діяльності – як зовнішньо, так і у творчому напрямку. Про життя артиста і його досягнення розповідає Show 24.

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Віктор Павлік народився у 1965 році, у селі Теребовля, що на Тернопільщині. Вже з раннього дитинства він взяв у руки гітару.

Рання кар'єра Павліка

У шкільні роки він співав у хорі. Був учасником вокально-інструментального ансамблю і вже у 13-річному віці грав у районному Будинку культури.

Віктор Павлік / Фото з офіційного сайту артиста

На рідній Тернопільщині Павлік був художнім керівником вокально-інструментального ансамблю "Еверест". Гурт запросили у ВІА "Віватон", яким керував народний артист України Іво Бобул.

Після служби в армії, у вересні 1986 року вступив до Теребовлянського культурно-освітнього училища та одержав запрошення працювати в обласній філармонії. Вищу освіту майбутній артист здобув на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтв.

Віктор Павлік у 1986 році / Фото з інстаграму артиста

З 1992 по 1995 рік був частиною колективу "Анна Марія" у Тернопільській обласній філармонії. Саме з цього гурту почався шлях Павліка до слави. Гурт здобув перемоги в численних конкурсах і фестивалях, як в Україні, так і за її межами. Окрему славу гурту принесла пісня "Ти подобаєшся мені".

Гурт проіснував недовго. У 1996 році перед артистом постав складний вибір: залишитися в Україні й продовжити творчий шлях або ж поїхати до Туреччини, вслід за дружиною. Співак обрав друге.

Ми разом працювали у Тернопільській філармонії. Вона – у професійному ансамблі танцю «Надзбручанка». І тут вона залишає філармонію, створює колектив і їдуть на пів року до Туреччини за контрактом. Тоді в Україні були складні часи, а там їм платили приблизно 10 доларів за вечір. На той час це були великі гроші,

– зізнався Павлік в одному з інтерв'ю.

Втім, без музики він довго не пробув, адже продовжив працювати за кордоном у складі гурту "Мідас". Звідти він привіз в Україну трек "Шикидим", що ліг в основу однойменного альбому.

Тоді ж з'явився і легендарний трек "Ні обіцянок, ні пробачень", який досі не втратив своєї актуальності. Павлік змінює імідж – в подальші роки публіка вже не побачить його довгого кучерявого волосся.

Віктор Павлік 24 роки тому / Фото з Інстаграму артиста

У 2000 році разом з Анжелікою Рудницькою він випустив альбом "Диво", що тоді вважався найпопулярнішим альбомом року.

Публічна діяльність і сольна кар'єра

У 2004 році під час президентських виборів Павлік брав участь у концертному турі на підтримку Януковича. Згодом співак і сам зізнавався, що в той період не вбачав у цьому нічого поганого. Мовляв, це був спосіб його заробітку. Згодом його ще не раз критикуватимуть через підтримку президента-втікача.

Павлік продовжував активно виступати та писати пісні. Цей період відзначився виходом його пісень "Танцюймо разом", "Кімната в середині мого серця", "Коломийки" та пісня "Город зелёного цвета", яка після повномасштабної війни була перевипущена українською.

Нині він може похвалитися приблизно 30 альбомами у своїй дискографії. Протягом своєї кар'єри він дав понад 4000 сольних виступів не тільки в Україні, але й у США, Канаді, Туреччині та інших країнах.

До слова, 2010 року Павлік знову підтримав на виборах Януковича.

Початок війни та зміна позиції

Під час Революції Гідності Павліку за гроші пропонували виступати на Антимайдані. Проте, як згодом розповів артист, він відмовився від пропозиції.

Пропонували більше ніж 50 тисяч доларів. Була нормальна ціна, яка допомогла б мені залатати деякі мої фінансові дірки. Насамперед я думав про те, що я з народом. Ну а народ проти тих, хто мене запрошував співати,

– казав співак.

Під час війни на Донбасі Павлік підтримував українських військовослужбовців, грав для них концерти й започаткував музичний проєкт "Дай нам, Боже", навколо якого об'єдналися кілька десятків музикантів.

Особисте життя

Віктор Павлік був одружений чотири рази. З першою дружиною, Лідією, він познайомився ще у 18-річному віці. Від цього шлюбу співак має сина Олександра, який теж став музикантом.

Віктор Павлік зі старшим сином Олександром / Фото з Інстаграму артиста

У другому шлюбі Павлік прожив 8 років. Дружина Світлана народила йому доньку, яку назвали Христиною. У 1995 році пара розлучилася.

Павлік поїхав до Туреччини з третьою дружиною – Ларисою Созаєвою. В них народився син Павло. Разом подружжя прожило до 2008 року, потім розлучилися. А за кілька років зійшлися знову. Остаточно Павлік і Созаєва порвали у 2016 році. Їхній син помер від тривалої боротьби з онкологією.

Віктор Павлік з Ларисою Созаєвою і сином / Фото з Фейсбуку Созаєвої

Нині артист одружений зі своєю концертною директоркою Катериною Реп'яховою, молодшою на 28 років. У 2021 році в них народився син Михайло. Віктор активно публікує в соцмережах сімейні фото й зізнається молодій дружині у коханні.

Віктор Павлік з сім'єю / Фото з Інстаграму артиста

Війна і хвороба

З початком повномасштабної війни артист допомагав ЗСУ, збирав кошти на концертах і співпрацював з волонтерами. Крім того, продовжував випускати пісні та гастролювати Україною.

Та влітку 2023 року Павлік повідомив, що в нього виявили ваду серця, і йому будь-якої миті загрожує раптова смерть. Спочатку операція мала відбутися восени, але артист вирішив відмовитися від втручання. У грудні року його дружина повідомила новину: артиста госпіталізували, і він під крапельницею.

Нині Павлік, здається, одужав, адже анонсує майбутні концерти й пише прихильникам у соцмережах: "Скоро побачимось".