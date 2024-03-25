Артист очень изменился с начала деятельности – как внешне, так и в творческом направлении. О жизни артиста и его достижениях рассказывает Show 24.

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Виктор Павлик родился в 1965 году, в селе Теребовля, что на Тернопольщине. Уже с раннего детства он взял в руки гитару.

Ранняя карьера Павлика

В школьные годы он пел в хоре. Был участником вокально-инструментального ансамбля и уже в 13-летнем возрасте играл в районном Доме культуры.

Виктор Павлик / Фото с официального сайта артиста

На родной Тернопольщине Павлик был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля "Эверест". Группу пригласили в ВИА "Виватон", которым руководил народный артист Украины Иво Бобул.

После службы в армии, в сентябре 1986 года поступил в Теребовлянское культурно-образовательное училище и получил приглашение работать в областной филармонии. Высшее образование будущий артист получил на кафедре эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств.

Виктор Павлик в 1986 году / Фото из инстаграма артиста

С 1992 по 1995 год был частью коллектива "Анна Мария" в Тернопольской областной филармонии. Именно с этой группы начался путь Павлика к славе. Группа одержала победы в многочисленных конкурсах и фестивалях, как в Украине, так и за ее пределами. Отдельную славу группе принесла песня "Ты нравишься мне".

Группа просуществовала недолго. В 1996 году перед артистом встал сложный выбор: остаться в Украине и продолжить творческий путь или же поехать в Турцию, вслед за женой. Певец выбрал второе.

Мы вместе работали в Тернопольской филармонии. Она – в профессиональном ансамбле танца "Надзбручанка". И здесь она оставляет филармонию, создает коллектив и едут на полгода в Турцию по контракту. Тогда в Украине были сложные времена, а там им платили примерно 10 долларов за вечер. На то время это были большие деньги,

– признался Павлик в одном из интервью.

Впрочем, без музыки он долго не пробыл, ведь продолжил работать за рубежом в составе группы "Мидас". Оттуда он привез в Украину трек "Шикидим", что лег в основу одноименного альбома.

Тогда же появился и легендарный трек "Ни обещаний, ни прощений", который до сих пор не потерял своей актуальности. Павлик меняет имидж – в последующие годы публика уже не увидит его длинных вьющихся волос.

Виктор Павлик 24 года назад / Фото из Инстаграма артиста

В 2000 году вместе с Анжеликой Рудницкой он выпустил альбом "Чудо", что тогда считался самым популярным альбомом года.

Публичная деятельность и сольная карьера

В 2004 году во время президентских выборов Павлик участвовал в концертном туре в поддержку Януковича. Впоследствии певец и сам признавался, что в тот период не видел в этом ничего плохого. Мол, это был способ его заработка. Впоследствии его еще не раз будут критиковать за поддержку президента-беглеца.

Павлик продолжал активно выступать и писать песни. Этот период отличился выходом его песен "Танцуем вместе", "Комната в середине моего сердца", "Коломыйки" и песня "Город зеленого цвета", которая после полномасштабной войны была перевыпущена на украинском.

Сейчас он может похвастаться примерно 30 альбомами в своей дискографии. В течение своей карьеры он дал более 4000 сольных выступлений не только в Украине, но и в США, Канаде, Турции и других странах.

К слову, 2010 года Павлик снова поддержал на выборах Януковича.

Начало войны и изменение позиции

Во время Революции Достоинства Павлику за деньги предлагали выступать на Антимайдане. Однако, как впоследствии рассказал артист, он отказался от предложения.

Предлагали более 50 тысяч долларов. Была нормальная цена, которая помогла бы мне залатать некоторые мои финансовые дыры. Прежде всего я думал о том, что я с народом. Ну а народ против тех, кто меня приглашал петь,

– говорил певец.

Во время войны на Донбассе Павлик поддерживал украинских военнослужащих, играл для них концерты и начал музыкальный проект "Дай нам, Боже", вокруг которого объединились несколько десятков музыкантов.

Личная жизнь

Виктор Павлик был женат четыре раза. С первой женой, Лидией, он познакомился еще в 18-летнем возрасте. От этого брака певец имеет сына Александра, который тоже стал музыкантом.

Виктор Павлик со старшим сыном Александром / Фото из Инстаграма артиста

Во втором браке Павлик прожил 8 лет. Жена Светлана родила ему дочь, которую назвали Кристиной. В 1995 году пара развелась.

Павлик уехал в Турцию с третьей женой – Ларисой Созаевой. У них родился сын Павел. Вместе супруги прожили до 2008 года, потом развелись. А через несколько лет сошлись снова. Окончательно Павлик и Созаева порвали в 2016 году. Их сын умер от длительной борьбы с онкологией.

Виктор Павлик с Ларисой Созаевой и сыном / Фото из Фейсбука Созаевой

Сейчас артист женат на своем концертном директоре Екатерине Репьяховой, младшей на 28 лет. В 2021 году у них родился сын Михаил. Виктор активно публикует в соцсетях семейные фото и признается молодой жене в любви.

Виктор Павлик с семьей / Фото из Инстаграма артиста

Война и болезнь

С началом полномасштабной войны артист помогал ВСУ, собирал средства на концертах и сотрудничал с волонтерами. Кроме того, продолжал выпускать песни и гастролировать по Украине.

Но летом 2023 года Павлик сообщил, что у него обнаружили порок сердца, и ему в любой момент грозит внезапная смерть. Сначала операция должна была состояться осенью, но артист решил отказаться от вмешательства. В декабре года его жена сообщила новость: артиста госпитализировали, и он под капельницей.

Сейчас Павлик, кажется, выздоровел, ведь анонсирует будущие концерты и пишет поклонникам в соцсетях: "Скоро увидимся".