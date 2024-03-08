Єфросиніна і Соловій готові показати повну версію їхньої сварки за однієї умови

Маша Єфросиніна й Христина Соловій вирішили поставити крапку у своїй палкій публічній суперечці під час інтерв'ю і конвертувати хейт у допомогу військовим. Знаменитості готові показати повну версію їхньої сварки, якщо глядачі закриють збір.

Співачка й ведуча підкреслили, що кожна з них під час розмови щиро висловили власну позицію. Всупереч тому, що їхні погляди кардинально відрізняються, є те, що їх об'єднує – допомога військовим.

До слова Я не буду мовчати, – Єфросиніна пояснила, чому не видалила емоційну суперечку з Соловій

Чим закінчилася сварка Єфросиніної і Соловій

Маша Єфросиніна і Христина Соловій зробили спільну заяву, у якій пообіцяли показати, чим закінчилася їхня палка суперечка за умови, якщо юзери допоможуть закрити збір для військових.

Зірки переконані: нині не час зосереджуватися на "срачах", а краще донатити. Тому запропонували глядачам зібрати 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці в обмін на повну версію їхньої сварки.

"Думки різні. Ворог один. В українському соціумі завжди має бути місце діалогу. Ми по-різному проживали та проживаємо це життя, маємо різний досвід та погляди. Але ворог у нас — спільний — Росія. Тому вперше в історії українські срачі будуть працювати на нашу спільну перемогу.

Якщо зберемо 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці, покажемо вам, чим закінчилась наша дискусія. Так що донатьте, і у всіх своїх суперечках та коментарях в інтернеті не забувайте, хто наш справжній ворог", – зауважили Маша й Христина у спільній заяві.

Що сталося під час інтерв'ю Маші Єфросиніною з Христиною Соловій

Під час розмови між співачкою і ведучою виникла палка дискусія щодо зірок, які надто довго "розмивали кордони" між Україною й Росією. Соловій заявила, що суспільство надто толерантно ставиться до таких артистів, на руках яких кров наших людей. До когорти таких знаменитостей Христина віднесла й Машу.

У відповідь Єфросиніна назвала Соловій лицеміркою й аутсайдеркою шоубізу.

На цьому інтерв'ю перервалося й жінки перейшли до іншої теми. В Інтернеті юзери почали жартувати, що готові "скинутися", якщо Маша й Христина покажуть, чим же закінчилася їхня перепалка. Власне, це й надихнуло зірок конвертувати свою сварку в збір.