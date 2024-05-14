Чарльз ІІІ, який хворіє на рак, шокував зізнанням, як на нього вплинула хімієтерапія

14 травня 2024, 10:14
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Джерело:

The Daily Mail

Король Великої Британії Чарльз ІІІ хворіє на рак, проте вже відвідує офіційні зустрічі. Так, на одній з них він розповів про те, як на нього вплинуло лікування.

Підкреслимо, разом з принцом Вільямом монарх прибув до Центру армійської авіації в Міддл Воллопі у графстві Гемпшир. Там пройшла спеціальна церемонія, де король передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Уельському.

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Що Чарльз ІІІ розповів про наслідки лікування онкології

Монарх поспілкувався з ветераном британської армії Аароном Мапплбеком. Під час розмови військовий поділився, що боровся з раком яєчок і минулого року пройшов курс хімієтерапії, що призвело до втрати смаку. Його Величність зазначив, що у нього був такий самий побічний ефект. 

Відомо, що Чарльз ІІІ проходив хімієтерапію в Лондоні.

Що відомо про рак у короля Великої Британії

  • У січні 2024 року 75-річний монарх лікував збільшення простати в приватній лондонській клініці. Однак під час операції лікарі виявили тривожну проблему, яка, як показали подальші аналізи, виявилася однією з форм раку. 
  • З огляду на те, що онкозахворювання діагностували на ранній стадії, це дозволило королю оперативно розпочати лікування.
  • Вже 30 квітня Його Величність повернувся до виконання своїх офіційних обов'язків. Він здійснив візит до онкологічного центру разом з королевою Каміллою.
  • Очікується, що монарх зробить ще кілька публічних виступів і відвідає палац імператора Японії.

Автор: Софія Хомишин