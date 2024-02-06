Королівський коментатор Аластер Брюс поділився, що слово "рак" так чи інакше вплинуло на життя кожної людини. Те, що Чарльз III розповів про свій діагноз, привернуло до нього увагу.

Важливо У короля Чарльза ІІІ діагностували рак

Король Чарльз III почав лікуватися

Королівський експерт підкреслив, що 75-річний монарх має хорошу фізичну форму, він енергійний та рішучий. Це свідчить про те, що його боротьба з раком проходитиме добре.

Ми бачили його в церкві в Сандрінгемі лише вчора, і я думаю, що, прийшовши сьогодні й почувши про початок цих процедур, ми знаємо, що він робить це з величезним ентузіазмом. Його правління почалося з незліченної кількості зобов'язань і заходів, і він з головою поринув у завдання королівства,

– розповів експерт.

На думку Аластера Брюса, монарх не планував розголошувати свої проблеми зі здоров'ям. Але так він може підтримати свій народ і тих, хто теж зіштовхнувся з онкозахворюванням.

"Тепер про це знає майже кожна сім'я у світі. Я думаю, що вплив цієї заяви й той факт, що вона так ясно передається багатьом людям, є частиною того, що він міг зробити, щоб підтримати націю і всіх людей, які страждають від цієї хвороби", – додав коментатор.

Букінгемський палац триматиме все в таємниці

Аластер Брюс додав, що представники палацу скоріше приховуватимуть деталі стану Чарльза III. Але люди однаково цікавитимуться тим, як почувається монарх. Це може позитивно позначитися на благодійних організаціях, які працюють з родинами, члени яких борються з раком.

"Я думаю, що палац буде тримати це в таємниці. Це особиста справа короля. Та зараз ми розуміємо, що величезна увага буде прикута до цієї хвороби", – підсумував королівський експерт.



Чарльз III / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що зі станом здоров'я Чарльза III

Близько двох тижнів тому Букінгемський палац повідомив, що у короля виявили доброякісну пухлину. Чарльз III госпіталізувався та переніс операцію, пов'язану зі збільшенням простати. Лікарі запевняли, що симптоми короля не свідчать про ризик розвитку раку простати. Наприкінці січня він покинув лікарню та у гарному настрої показався на публіці.

Учора, 5 січня, Букінгемський палац шокував заявою про рак у Чарльза III. Однак цей діагноз не пов'язаний зі збільшенням простати, що виявили раніше. Монарх починає лікування та відкладає публічні обов'язки.