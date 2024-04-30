Чарльз III повернувся до виконання своїх обов'язків: рідкісні кадри монарха, який хворіє на рак

Онкохворий Чарльз III тривалий час не з'являвся на публіці, оскільки проходив лікування. Тепер він частково повертається до виконання своїх обов'язків.

Його Величність разом з королевою Каміллою здійснили спільний візит до онкологічного центру. Відтак, папараці вже встигли зробити декілька свіжих фото монарха.

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Який зараз вигляд має онкохворий Чарльз III

До медзакладу у Лондоні король завітав зі своєю дружиною. Його Величність був усміхнений та привітний. Для публічного виходу він підібрав синій смугастий штанний костюм, білу сорочку і рожеву краватку з білим принтом.

Що відомо про стан здоров'я Чарльза III