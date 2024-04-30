Чарльз III повернувся до виконання своїх обов'язків: рідкісні кадри монарха, який хворіє на рак
30 квітня 2024, 14:24Читать новость на русском
Джерело:Кріс Джексон
Онкохворий Чарльз III тривалий час не з'являвся на публіці, оскільки проходив лікування. Тепер він частково повертається до виконання своїх обов'язків.
Його Величність разом з королевою Каміллою здійснили спільний візит до онкологічного центру. Відтак, папараці вже встигли зробити декілька свіжих фото монарха.
Не пропустіть Вперше з 2014 року: до Києва завітала герцогиня Единбурзька
Який зараз вигляд має онкохворий Чарльз III
До медзакладу у Лондоні король завітав зі своєю дружиною. Його Величність був усміхнений та привітний. Для публічного виходу він підібрав синій смугастий штанний костюм, білу сорочку і рожеву краватку з білим принтом.
Що відомо про стан здоров'я Чарльза III
- Про рак у 75-річного монарха стало відомо на початку лютого. На щастя, хворобу виявили на ранній стадії, що дозволило королю негайно розпочати лікування. Лікарі порадили йому тимчасово відкласти виконання державних обов'язків. Відомо, що Його Величність проходив променеву терапію в Лондоні.
- Нещодавно давній знайомий королівської сім'ї повідомив, що здоров'я монарха перебуває не в найкращому стані, але король нібито оптимістично налаштований подолати хворобу.
- Цікаво також, що інсайдери розповіли, що під час хвороби монарх налагодив тісний зв'язок зі своєю невісткою Кейт Міддлтон. За їхніми словами, Її Високість ставиться до Чарльза III не як до короля, а як до батька. Вони часто проводять вільний час разом.