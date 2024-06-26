Вперше за 26 років: Чарльз III та Камілла урочисто зустріли японського імператора та імператрицю

До Великої Британії завітали японський імператор Нарухіто та імператриця Масако. Чарльз III та Камілла влаштували урочистий прийом для гостей.

Для короля Чарльза III, який хворіє на рак, це перша масштабна міжнародна подія за довгий час. Тоді як для імператора Японії це перша поїздка в Сполучене Королівство з 1998 року. Візит японської делегації до Великої Британії триватиме 3 дні.

Дивіться також Принцеса Анна перебуває в лікарні: відомі нові подробиці інциденту

Урочиста зустріч відбулась у Букінгемському палаці. Чарльз III, королева Камілла та принц Уельський вітали новоприбулих гостей. Також були присутні міністри Великої Британії.

Згодом у палаці відбувся урочистий гала-вечір. Королева Камілла одягнула для нього білу сукню та бірманську тіару з діамантами та рубінами. На заході були присутні також принц Вільям, принц Едвард і герцогиня Софі.

Чарльз III теж був одягнений святково. На бенкеті він висловлював важливість дружби між Великою Британією та Японією. Імператор своєю чергою згадував роки молодості, які провів в Оксфорді.



Чарльз III та імператор Японії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Кого не було на урочистій зустрічі та чому