За словами Андрія, робота артиста значно легша, ніж у військового. Втім, бути культурним амбасадором теж важливо.

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Хливнюк зазначив, що під час перебування за кордоном відчуває, ніби займається другорядними справами. Попри такі думки, артист впевнений, що робота музиканта теж є вагомою.

Водночас він запевнив, що не може порівнювати працю військових і співаків. Втім, виконавець не жаліється на своє положення, а продовжує й надалі проводити благодійні концерти.

Працювати артистом легко. Порівняно з фронтом – це ніщо. Так це втомлює, але ця перевтома ніщо порівняно з тим, що відбувається на передовій. Специфіка моєї роботи, це друга лінія. Нас не обстрілює ворожа піхота, а тільки артилерія і дрони,

– поділився Хливнюк.

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