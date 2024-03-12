Шанси України падають: кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні-2024

Букмекери оновили свої прогнози на переможця Євробачення-2024. Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil тривалий час були в лідерах, однак зараз вони на другій сходинці.

Лідером букмекерів стала Хорватія. Коли країна оголосила свого представника на конкурсі, він з неймовірною швидкістю заполонив серця публіки.

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Ймовірність перемоги України на Євробаченні-2024

Співаку Baby Lasagna з треком Rim Tim Tagi Dim прогнозують перемогу. Його шанси щоразу збільшуються: станом на 12 березня це 16%. Натомість ймовірність перемоги українського дуету понизився до 13%, хоч раніше alyona alyona і Jerry Heil були на рівні з хорватом.

Третє місце також змінилося: тепер на нього претендує представниця Італії Анджеліна Манго. Її шанси на перемогу становлять 9%.

Також у десятці лідерів є:

Швейцарія – 9%;

Нідерланди – 6%;

Бельгія – 5%;

Ізраїль – 4%;

Швеція – 4%;

Франція – 3%;

Австрія – 3%.

Важливо додати, що не всі країни визначилися з піснею для конкурсу чи навіть своїм представником. Прогнози букмекерів можуть кардинально змінитися.



Прогнози букмекерів на Євробачення-2024 / Скриншот з сайту

З якою піснею Україна поїде на Євробачення-2024

alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть з треком Teresa & Maria. В Україні до неї склалося різне ставлення. Деяким слухачам вона до вподоби, а інші – взагалі не сприймають. Причиною є те, що мати Тереза була неоднозначною особою в історії.

Також у композиції йдеться про силу українських жінок під час війни та про виклики, з якими доводиться зіштовхуватися. Співачки надихають своїм треком не закриватися в собі та сміливо рухатися вперед.