Сьогодні 15 країн представлять свої номери, однак лише 10 з них зможуть пройти у гранд-фінал. Однак, хорват вже давно заполонив серця глядачів, тому, ймовірно, увійде до фіналу.

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Baby Lasagna виступив у першому півфіналі Євробачення-2024

Артист, якому пророкують перемогу на конкурсі, вже розірвав сцену своїм номером. Так, Baby Lasagna представив єврофанам живий виступ з композицією Rim Tim Tagi Dim.

Пісня розповідає історію хлопця з села, який вирушає в далеку путь. Він очікує нове життя, однак хвилюється за своє майбутнє. А назва пісні "Rim Tim Tagi Dim" означає вигаданий народний танець з рідного села юнака.

Артист з'явився на сцені разом з танцівниками, які були одягнені в чорно-білі костюми та мереживні балаклави. Водночас сам хорват постав у білих штанах з мереживною сорочкою та червоній жилетці.

Виступ співака супроводжували світлові спецефекти. До того ж на фоні були зображені голографічні рожеві коні, що символізують село, в якому виріс юнак з пісні.

Танцівники навколо артиста створили шалену атмосферу своєю боротьбою, повністю передавши сенс композиції. Глядачі проводжали виконавця бурхливими оплесками та гучними криками.

Виступ Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

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