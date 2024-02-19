Вони поділилися першими фото з сином з пологового. У коментарях під світлиною зіркову пару щиро вітають друзі, колеги та підписники.
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Наталія Литвин та Олександр Куровський стали батьками
Блогери поділилися світлиною з пологового. На фото постали зіркові батьки та їхній первісток. З'ясувалося, що малюк народився 18 лютого об 19:56. Наталія підкреслила, що син важить 3450 грамів та має 54 сантиметри росту.
Найважливіша зустріч нашого життя,
– зазначила інфлюенсерка.
Реакція мережі
У коментарях під дописом фанати вже встигли привітати молодих батьків.
- "Вітаю";
- "Вітаю вас! Міцного здоров'я новонародженому та батькам! Спокою і миру";
- "Щиро вітаю, ростіть здорові";
- "Вітаю вас. Нехай синочок росте здоровенький та щасливий вам на радість".
Стосунки Наталії Литвин та Олександра Куровського
- Майбутнє подружжя познайомилось на заході, організованому спільними друзями. Втім, після цього Саша відправився в Перу, а Наталя – у Таїланд. Попри фізичну відстань вони залишалися на зв'язку – постійно переписувались та зідзвонювались.
- Зустрівшись вдруге, Олександр та Наталія швидко зрозуміли, що їм судилося бути разом.
- Вже через місяць пара вирішила зробити наступний крок у стосунках. Наталя, родом з Тернополя, та Сашко, родом з Івано-Франківська, вирішили оселитися у Львові як на "нейтральній території", а згодом придбали квартиру у місті.
- Історія їхнього кохання продовжила розквітати, коли восени 2020 року Олександр освідчився Наталії. Вже 8 серпня пара обвінчалася, після чого відсвяткувала весілля.
- У вересні 2023 року подружжя оголосило, що чекає на первістка.