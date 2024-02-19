Вони поділилися першими фото з сином з пологового. У коментарях під світлиною зіркову пару щиро вітають друзі, колеги та підписники.

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Наталія Литвин та Олександр Куровський стали батьками

Блогери поділилися світлиною з пологового. На фото постали зіркові батьки та їхній первісток. З'ясувалося, що малюк народився 18 лютого об 19:56. Наталія підкреслила, що син важить 3450 грамів та має 54 сантиметри росту.

Найважливіша зустріч нашого життя,

– зазначила інфлюенсерка.

Реакція мережі

У коментарях під дописом фанати вже встигли привітати молодих батьків.

"Вітаю";

"Вітаю вас! Міцного здоров'я новонародженому та батькам! Спокою і миру";

"Щиро вітаю, ростіть здорові";

"Вітаю вас. Нехай синочок росте здоровенький та щасливий вам на радість".

Стосунки Наталії Литвин та Олександра Куровського