Стінописи Соні Морозюк в Києві не викликали великої кількості позитивних реакцій ще до корупційного скандалу, а зараз і поготів. Тож у місті розправляються з малюнками художниці.

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Один зі стінописів облили червоною фарбою

Відомий мурал з написом "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?" розташований на вулиці Мечникова. За його основу взята картина художниці, яку продали на благодійному аукціоні. Стінопис створили у березні 2023 саме за вторговані кошти – 250 тисяч гривень.

Невідомі облили мурал червоною фарбою та додали підпис унизу "Корупція = поразка", пише Суспільне.



Мурал облили червоною фарбою / Фото Суспільного

Ще один мурал зафарбовують

У співпраці з "Голосом країни" на Андріївському узвозі Морозюк створила інший малюнок, що стосувався тематики конкурсу. За наказом Подільської районної адміністрації комунальники його замальовують.

Ютубер та музичний оглядач Роман Бутурлакін розповідав, що Соня Морозюк тоді обмалювала пам'ятку архітектури.

Мурал Морозюк про "Голос країни" – до і після / Фото Ана Море, Громадське радіо; 1plus1.ua

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