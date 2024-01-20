Стінописи Соні Морозюк в Києві не викликали великої кількості позитивних реакцій ще до корупційного скандалу, а зараз і поготів. Тож у місті розправляються з малюнками художниці.
До слова "А Люда Януковича не кинула": мережа вибухає мемами про розрив Морозюк і скандального Гринкевича
Один зі стінописів облили червоною фарбою
Відомий мурал з написом "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?" розташований на вулиці Мечникова. За його основу взята картина художниці, яку продали на благодійному аукціоні. Стінопис створили у березні 2023 саме за вторговані кошти – 250 тисяч гривень.
Невідомі облили мурал червоною фарбою та додали підпис унизу "Корупція = поразка", пише Суспільне.
Мурал облили червоною фарбою / Фото Суспільного
Ще один мурал зафарбовують
У співпраці з "Голосом країни" на Андріївському узвозі Морозюк створила інший малюнок, що стосувався тематики конкурсу. За наказом Подільської районної адміністрації комунальники його замальовують.
Ютубер та музичний оглядач Роман Бутурлакін розповідав, що Соня Морозюк тоді обмалювала пам'ятку архітектури.
Мурал Морозюк про "Голос країни" – до і після / Фото Ана Море, Громадське радіо; 1plus1.ua
Останнє про Соню Морозюк та скандал з Гринкевичами
- 17 січня працівники ДБР бізнесмену Ігорю Гринкевичу та 5 членам його родини оголосили підозри у зв'язку з викриттям на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Нагадаємо, що збитки становлять майже 1 мільярд гривень.
- Після цього Соня Морозюк оголосила, що не буде виходити заміж за Романа Гринкевича. Два подарунки, які вона отримала від сина корупціонера, художниця хоче продати і віддати кошти на потреби військовим.
- Поки мережу розривало мемами щодо розриву пари, Гринкевича-молодшого оголосили в розшук. Він начебто втік, досі його не знайшли.