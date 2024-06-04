Мадонна показала свого 93-річного батька у день його народження: рідкісні фото тата співачки
Джерело:Мадонна
2 червня батько американської співачки Мадонни відзначив 93 роки. З нагоди дня народження тата артистка опублікувала архівні фото чоловіка та розповіла про його життєве кредо.
Батька поп-зірки звати Сільвіо Чікконе. Він працював провідним інженером, а тепер володіє виноградником.
Цікаво Брат Кейт Міддлтон вперше показав свого маленького сина: милі фото дитини на природі
Мадонна показала рідкісні кадри свого батька у день його 93-го народження. На світлинах можна помітити як артистка обіймає Сільвіо за лаштунками одного з заходів, на якому була присутня.
Водночас на іншому фото виконавиця постала разом з Чікконе на великій сцені. Ба більше, Мадонна опублікувала спільний портрет її сім'ї та світлину тата в молодості. До того ж зірка розповіла про життєве гасло свого батька.
Вітаю з тим, що досі їдеш цими американськими гірками під назвою "життя" з гумором та здоровим глуздом. Дякую, що ділишся зі мною своїми афірмаціями, які звучать наступним чином: "Я йтиму доти, доки не відваляться колеса". Ніщо нас не зупинить! Люблю тебе до місяця і назад,
– зазначила виконавиця.
Мадонна: останні новини
- Один з фанатів співачки подав на неї до суду. Виступ артистки йому здався занадто відвертим. До того ж концерт сильно затримали, про що ніхто не попереджав.
- 29 травня стало відомо, що Мадонна закрутила роман з професійним боксером Річардом Ріакпоре. Виконавиця старша за чоловіка на 31 рік.
- Цікаво, що зустрічатися з новим хлопцем артистка почала через два дні після розриву з колишнім – Джошем Поппером. Пара була разом майже рік.