З ексбойфрендом Мадонна зустрічалася протягом року. Втім, їхні стосунки завершилися так швидко, як і розпочалися.
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Нинішнього хлопця артистки звати Річард Ріакпоре. Він професійний боксер, як і колишній співачки. Ба більше, Мадонна старша за чоловіка на 31 рік, що трохи більше, ніж було в неї у попередніх стосунках.
Пара познайомилася у минулому році через спільних друзів. Річард був моделлю на одному з заходів, який відвідала співачка. Розрив Мадонни з колишнім посприяв розвитку стосунків з Ріакпоре.
Річард познайомився з Мадонною завдяки світу моди – у них є спільні друзі. Вони дуже добре ладнають і дуже весело проводять час у компанії одне одного,
– поділився інсайдер.
До того ж 15 червня Річард матиме поєдинок у Лондоні. Цілком ймовірно, що Мадонна прийде подивитися бій і підтримати коханого.
Мадонна і Річард Ріакпоре / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Що відомо про особисте життя Мадонни
- Артистка перебувала у стосунках з 28-річним хореографом Алхамаліком Вільямсом. Втім, у квітні 2022 року пара розійшлася, пробувши три роки разом.
- Однак, через кілька місяців співачка закрутила роман з 23-річним Ендрю Дарнеллом. Вони не соромилися демонструвати свої почуття на публіці. Однак, і їхні стосунки довго не тривали.
- У 2023 році Мадонна почала зустрічатися з боксером Джошем Поппером, який молодший за неї на 25 років. Втім, у травні цього року, вони розійшлися через напружений графік артистки.
- Наразі виконавиця перебуває у стосунках з британським боксером Річардом Ріакпоре.