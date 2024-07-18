12 друзів Atlas: Дорофєєва, Пивоваров, Дантес та інші зіграли у пародії на культовий фільм

З 19 по 21 липня в Києві проводитиметься один з наймасштабніших музичних фестивалів Atlas United 2024. Під час події відбудеться збір коштів на суму 100 мільйонів гривень, які передадуть на потреби ЗСУ.

Відомо, що захід мав пройти раніше, втім через масовані ракетні обстріли України дати довелося перенести. Локація, де проводитиметься фестиваль залишається незмінною – ТРЦ Blockbuster Mall.

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Для того, щоб поширити благодійну мету фестивалю, українські зірки знялися у мотиваційному ролику у стилі голлівудського блокбастера "12 друзів Оушена". Відео має на меті залучити якомога більше громадян до збору у 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.

У ролику глядачі можуть спостерігати за відомими артистами та інфлюєнсерами, які зібралися, щоб пограбувати банк і задонатити на потреби захисників України. Серед зірок, які з'явилися у відео є: Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, Володимир Дантес, Сергій Жадан, учасники гурту Курган & Agregat, Міша Лебіга, засновник ATLAS Дмитро Сидоренко, стендап-комік Василь Байдак, ветеран війни й новий "Холостяк" Олександр Терен та інші.

Збір для військових, які боронять нашу країну і наш обов'язок підтримувати їх кожен день,

– йдеться у відео.

Нагадаємо, на фестивалі виступатимуть понад 70 українських артистів. Хедлайнеркою стане вокалістка нідерландського метал-гурту Within Temptation Шарон ден Адель.