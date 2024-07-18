Відомо, що захід мав пройти раніше, втім через масовані ракетні обстріли України дати довелося перенести. Локація, де проводитиметься фестиваль залишається незмінною – ТРЦ Blockbuster Mall.

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Для того, щоб поширити благодійну мету фестивалю, українські зірки знялися у мотиваційному ролику у стилі голлівудського блокбастера "12 друзів Оушена". Відео має на меті залучити якомога більше громадян до збору у 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.

Підтримайте збір за посиланням.

У ролику глядачі можуть спостерігати за відомими артистами та інфлюєнсерами, які зібралися, щоб пограбувати банк і задонатити на потреби захисників України. Серед зірок, які з'явилися у відео є: Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, Володимир Дантес, Сергій Жадан, учасники гурту Курган & Agregat, Міша Лебіга, засновник ATLAS Дмитро Сидоренко, стендап-комік Василь Байдак, ветеран війни й новий "Холостяк" Олександр Терен та інші.

Збір для військових, які боронять нашу країну і наш обов'язок підтримувати їх кожен день,

– йдеться у відео.

Нагадаємо, на фестивалі виступатимуть понад 70 українських артистів. Хедлайнеркою стане вокалістка нідерландського метал-гурту Within Temptation Шарон ден Адель.