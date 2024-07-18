Известно, что мероприятие должно было пройти раньше, впрочем из-за массированных ракетных обстрелов Украины даты пришлось перенести. Локация, где будет проводиться фестиваль остается неизменной – ТРЦ Blockbuster Mall.

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Для того чтобы распространить благотворительную цель фестиваля, украинские звезды снялись в мотивационном ролике в стиле голливудского блокбастера "12 друзей Оушена". Видео имеет целью привлечь как можно больше граждан к сбору в 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ.

Поддержите сбор по ссылке.

В ролике зрители могут наблюдать за известными артистами и инфлюенсерами, которые собрались, чтобы ограбить банк и задонатить на нужды защитников Украины. Среди звезд, которые появились в видео есть: Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, Владимир Дантес, Сергей Жадан, участники группы Курган & Agregat, Миша Лебига, основатель ATLAS Дмитрий Сидоренко, стендап-комик Василий Байдак, ветеран войны и новый "Холостяк" Александр Терен и другие.

Сбор для военных, которые защищают нашу страну и наш долг поддерживать их каждый день,

– говорится в видео.

Напомним, на фестивале выступят более 70 украинских артистов. Хедлайнеркой станет вокалистка нидерландской метал-группы Within Temptation Шарон ден Адель.