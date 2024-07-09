Лікарня є одним з партнерів фестивалю. Тому, організатори заходу вирішили підтримати заклад і спрямувати гроші на його відновлення та підтримку ЗСУ.

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Тепер фестиваль проводитиметься з 19 по 21 липня. Локація залишається незмінною – ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Квитки, придбані на попередні дати, є дійсними та їх можна буде використати вже через кілька тижнів.

Водночас усі кошти, які 9 липня фестиваль отримає за квитки, будуть спрямовані на придбання дронів для військових.

19-21 липня подія відбудеться заради нашої важливої мети – ми будемо продовжувати збирати 100 мільйонів гривень, половина з яких піде на закупівлю роботів через платформу UNITED24, а решта – на забезпечення дронами ЗСУ у найгарячіших точках фронту,

– повідомили організатори Atlas United 2024.

Нагадаємо, на фестивалі виступатимуть понад 70 українських артистів. Хедлайнеркою стане вокалістка нідерландського метал-гурту Within Temptation Шарон ден Адель. Втім, одна з найпопулярніших артисток повідомила про скасування свого виступу. VERKA SERDUCHKA & BAND не вкладається у терміни підготовки, тому буде відсутня на фестивалі.