Вєрка Сердючка та її команда не виступатиме на Atlas United 2024. Про це повідомив менеджмент Андрія Данилка.
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VERKA SERDUCHKA & BAND скасували виступ на фестивалі. Попри те, що раніше артистка анонсувала ексклюзивну україномовну програму. Причина вже відома – Андрій Данилко не вкладається у терміни підготовки.
Андрій Данилко, відомий високою якістю своїх живих виступів, не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму ATLAS SPECIAL на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути),
– розповів менеджмент артиста.
Команда Андрія Данилка попросила вибачення перед шанувальниками фестивалю. Вона висловила сподівання на виступ наступного разу.
Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото з інстаграму Андрія Данилка
Що відомо про Atlas United 2024
- Масштабний фестиваль повертається: він відбудеться з 12 по 14 липня в Києві на території торгово-розважального центру Blockbuster Mall.
- Організатори підготували 6 сцен: це Main stage та West stage просто неба на паркінгу, Shelter stage на підземній стоянці, яка слугуватиме укриттям і 3 додаткові сцени в ТРЦ – Blockbuster Mall stage, East stage та Aurora stage.
- На фестивалі виступлять понад 70 українських артистів. Хедлайнеркою стане вокалістка нідерландського метал-гурту Within Temptation Шарон ден Адель.
- Мета Atlas United 2024 — разом із партнерами та відвідувачами зібрати 100 мільйонів гривень для придбання дронів і підтримки Сил оборони.