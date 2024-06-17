Артем Пивоваров розплакався на сцені: що сталося зі співаком

Під час одного зі своїх концертів артист Артем Пивоваров не зміг стримати сліз. Співака розчулила історія маленької глядачки.

Виконавець, який нещодавно став продюсером, швидко вгамував емоції та висловив підтримку дівчинці. Пізніше він їй присвятив одну з пісень свого музичного репертуару.

Цікаво У день 16-ї річниці шлюбу: Тіна Кароль згадала покійного чоловіка

Артист мав змогу почути трагічну історію маленької дівчинки з Маріуполя. Вона зізналася, що втратила найкращу подругу під час обстрілу рідного міста.

Це моя улюблена подруга. На неї впала бомба та вона померла,

– поділилася дитина.

Після слів глядачки Пивоваров почав плакати прямо на сцені. Пізніше він обійняв дівчинку та висловив їй підтримку. Виконавець запевнив, що дружба з покійною подругою залишиться в серці глядачки назавжди.

Ти будеш пам'ятати її такою, якою пам'ятала вона тебе. Війна, на жаль, забирає сьогодні в нас майже все. Але вона не може забрати в нас найголовніше – нашу віру та нашу любов. Навіть якщо ми будемо в неволі, ми ніколи не перестанемо любити,

– підкреслив Артем.

Згодом артист присвятив глядачці пісню "Ти знаєш, що ти людина".

Що ще відбувалося на концертах Пивоварова