Не забуваю жити для когось одного, – Пивоваров уперше за довгий час прокоментував стосунки
Джерело:Раміна Есхакзай
Артем Пивоваров належить до тих артистів, які тримають деталі особистого життя за сімома замками. Водночас він вирішив прочинити цю таємницю.
Зокрема, співак зізнався, чому оминає тему стосунків. Також він заінтригував відповіддю на запитання про те, чи зустрічається зараз з кимось.
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Що Артем Пивоваров розповів про особисте життя
Артист сказав, що йому не подобається, що публічні особи повинні постійно говорити про свої стосунки.
Я так само потребую уваги, любові, я просто людина, потребую сексуального контакту, фізичного контакту, і я в цьому такий самий, як і всі, ну, тобто мене нічого не відокремлює, не відрізняє від інших людей,
– зауважив виконавець.
Крім того, він натякнув, що зараз має кохану людину.
Відповідаючи на твоє запитання, я не забуваю жити для когось одного,
– сказав Пивоваров Раміні Есхакзай на питання про стосунки та одруження.
Інтерв'ю з Артемом Пивоваровим: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Артема Пивоварова
- Протягом тривалого часу співак перебував у стосунках з дівчиною Дашею Чередниченко.
- Пара дебютувала на публіці в кліпі на пісню "Моя ніч", де вони поцілувалися.
- Згодом їх неодноразово бачили разом.
- Однак у 2021 році з'явилася інформація про те, що Артем розійшовся з дівчиною.
- Водночас у квітні цього року мережею поширилися припущення щодо можливого одруження Пивоварова, на які він загадково відповів, зазначивши, що в нього "дуже багато планів".
- Так, шанувальники підозрюють, що Чередниченко все ще може займати особливе місце в житті артиста.