Артем Пивоваров чесно зізнався, чи бачив обличчя Klavdia Petrivna
Джерело:"Мелодія ФМ"
Артем Пивоваров нещодавно випустив спільний трек із загадковою Klavdia Petrivna. Співак зізнався, чи знає, хто ховається за її образом.
Скрізь обговорюють, хто може ховатися за величезним капелюхом Klavdia Petrivna, що приховує її обличчя. Інкогніто-співачка віднедавна почала виходити на публіку, але й зараз вона не хоче відкривати свою особистість.
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Чи бачив Пивоваров обличчя Klavdia Petrivna
На презентації спільної пісні "Барабан" на радіо в Артема Пивоварова поцікавилися, чи бачив він обличчя Klavdia Petrivna. Адже артисти створили трек та кліп до нього. Співак натякнув, що знає справжню особистість загадкової виконавиці.
Ми дуже давно знайомі,
– лаконічно відповів на запитання Артем Пивоваров.
Що кажуть зірки та блогери про Klavdia Petrivna
- Музичний блогер Макс Нагорняк розсекретив, що Klavdia Petrivna насправді – це Соломія Опришко з Львівщини. Він знає це не тому, що сам спілкувався з виконавицею. На думку блогера, дівчина вже давно "спалила" свою особистість. Співачку знали ще до того, як вона підписала контракт з лейблом NEBO Music.
- Аліна Гросу також назвала справжнє ім'я Klavdia Petrivna – Соломія. Артистка додала, що її славу зараз незаслужено забирають інші зірки.
- Водночас Маша Кондратенко неоднозначно відповіла на запитання, чи причетна вона до проєкту Klavdia Petrivna. Адже співачка забирала її нагороду на одній з премій. Вона ані підтвердила, ані спростувала чутки.