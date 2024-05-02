Артем Пивоваров чесно зізнався, чи бачив обличчя Klavdia Petrivna

Артем Пивоваров нещодавно випустив спільний трек із загадковою Klavdia Petrivna. Співак зізнався, чи знає, хто ховається за її образом.

Скрізь обговорюють, хто може ховатися за величезним капелюхом Klavdia Petrivna, що приховує її обличчя. Інкогніто-співачка віднедавна почала виходити на публіку, але й зараз вона не хоче відкривати свою особистість.

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Чи бачив Пивоваров обличчя Klavdia Petrivna

На презентації спільної пісні "Барабан" на радіо в Артема Пивоварова поцікавилися, чи бачив він обличчя Klavdia Petrivna. Адже артисти створили трек та кліп до нього. Співак натякнув, що знає справжню особистість загадкової виконавиці.

Ми дуже давно знайомі,

– лаконічно відповів на запитання Артем Пивоваров.

Що кажуть зірки та блогери про Klavdia Petrivna