Артем Пивоваров створив гурт "The Вуса" з відомими блогерами і здивував новим іміджем

Співак Артем Пивоваров заснував гурт "The Вуса" та випустив нову пісню на вірш українського поета. Ця робота дуже відрізняється від попередніх.

Артем Пивоваров продовжив роботу над культурним проєктом "Твої вірші, мої ноти". У його рамках він створив чоловічий бенд, до якого доєдналися українські блогери та гумористи.

Цікаво Від них мурахи по шкірі: 6 пісень на вірші Шевченка, які проймають до сліз

Артем Пивоваров здивував новою роботою

До складу новоствореного гурту "The Вуса" увійшли "Леви на джипі", Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов. Хлопці вже давно хотіли зробити щось разом. Тож Артем Пивоваров вирішив попрацювати над музичною колаборацією.

Нова робота має відмінності від попередніх через свій підхід та подачу. Вона повна позитиву, а її мета – дарувати гарний настрій. Кліп "О Панно" кожен може трактувати по-своєму. Це немов короткометражний фільм, зроблений у стилі "вусатого фанку". До того ж це перша відеоробота, яка зроблена у кольорі.



Гурт "The Вуса" / Фото пресслужби

На думку Артема Пивоварова, гумор це те, що не дає нам падати духом і тримати баланс.

Останнім часом я створював багато серйозної музики і цього разу вирішив піти іншим шляхом. Так виникло нове відгалуження проєкту "Твої вірші, мої ноти" – гурт "The Вуса". Мене приємно вразило, що в цій роботі "Леви на джипі", Льоша Дурнєв та Марк Куцевалов показали себе не лише як хороші актори, а й як виконавці, адже вони також брали участь у записі та чудово впоралися із задачею,

– прокоментував Артем Пивоваров.

Музикант додав, що роботою вони також хочуть підтримати військових. Тому у день прем'єри відбувся благодійний стрім усіх учасників гурту.

Останні музичні новини