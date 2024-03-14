Що цікаво, оновлена пісня припала до душі й користувачам ютубу, адже один з кліпів має мільйони переглядів, які кожного дня лише зростають. Як "Дівчина весна" розриває тікток – розкаже Show24.

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Як пісня Наталії Бучинської отримала нове звучання

Музиканти вирішили поекспериментувати з ніжною композицією "Дівчина-весна" і додали їй більше драйву завдяки сучасному аранжуванню. Тепер ремікс вирізняється енергійним бітом, під який хочеться підспівувати й танцювати. Саме цим і займаються тіктокери. Так, відео однієї з користувачок, де вона жваво танцює під "Дівчину-весну", швидко набуло популярності. Ролик зібрав понад 253 тисячі переглядів лише за два дні.

Зазначимо, що трек "Дівчина-весна" вийшов ще понад 20 років тому, однак і досі не втратив своєї актуальності. Виконавиця щоразу виконує пісню на виступах, а шанувальники в унісон їй підспівують.

Наталія Бучинська – "Дівчина-весна": дивіться відео онлайн

Цікаво, що навіть Дзідзьо переспівував "Дівчину-весну" Бучинської. Деякі слухачі вважають, що артисту вдалося це зробити краще, ніж авторці.

Які ще треки Наталії Бучинської заполонили тікток

Раніше в соцмережі завірусилося дві пісні співачки – "Жоржини" та "За хмарами".

Попри те, що трек "Жоржини" вийшов в лютому 2023 року, вже влітку він захопив рекомендації тіктоку і збирав мільйони переглядів та сотні тисяч вподобайок.

Водночас під другий звук наразі зняли більше ніж 7 тисяч відео, які мають тисячі переглядів та лайків. Зокрема, ролик самої співачки переглянули майже мільйон разів, а вподобали його 38 тисяч користувачів.