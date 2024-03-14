Співак підкреслив, що потрібно зробити так, щоб голос України продовжував звучати сильно і натхненно у всьому світі. На це, як виявилося, артистів надихнув перший Оскар в історії країни, яким нагородили документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

Важливо Фіналіст "Холостячки" повідомив про смерть мами

ОЕ вперше випустить пісні англійською

Вокаліст колективу опублікував відео, у якому звернувся до світової спільноти з анонсом виходу англомовних треків.

Ми будемо працювати над тим, аби й музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали у світі,

– наголосив Святослав Вакарчук.

Що відомо про українські пісні гурту

Цікаво, що цьогоріч ОЕ відзначатиме 30-річчя свого існування. Так, на честь свята восени вийде довгоочікуваний український альбом.

До того ж нещодавно колектив уперше за два роки презентував пісню. Вона називається "Відповідь".

"Відповідь" – вона про біль і пам'ять. "Відповідь" – вона про довічну вдячність. "Відповідь" – вона про складний і довгий шлях до Перемоги. Вона про запитання "скільки ще?…" і про відповідь, яку кожен точно може знайти у своєму серці,

– говорили музиканти.