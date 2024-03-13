Блогерка Вікторія Маремуха зізналася, що у неї кілька разів виникали романтичні почуття на знімальному майданчику. Тоді у неї була перерва з іноземцем Луї.

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Вікторія Маремуха про новий роман з колегою

"Було (кохання на знімальному майданчику, – Show 24), але воно якось проявилося вже через декілька років після зйомок. Це сталося, коли у мене була перерва з чоловіком", – згадала Вікторія.

Тепер акторка закрутила новий роман з колегою, разом із яким вона працює над майбутнім фільмом. Чоловік навіть запросив її на зустріч, хоч побоюється, що може закохатися у Вікторію.

Зараз у мене дружба і стосунки з колегою-актором. І в ліжку, і поза ліжком. Нам зараз так цікаво проводити час, якось так склалося, що цікаво бачитися. Він мене нещодавно запросив на побачення,

– розповіла Маремуха.

Блогерка додала, що теж може закохуватися в інших чоловіків, бо дуже велелюбна. Але для неї існує лише одна любов – це її чоловік. Вона не зарікається, що теж може втратити голову від нового кохання: в такому разі доведеться розлучитися з чоловіком.

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Вільні стосунки Маремухи з чоловіком