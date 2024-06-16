Закоханий, як ніколи раніше, – Антон Савлєпов розсекретив свою нову дівчину
Джерело:Антон Савлєпов
Соліст гурту Quest Pistols, Антон Савлєпов, вперше за довгий час показав свою нову кохану. Він вирішив це зробити з нагоди свого дня народження.
Втім, це не єдині зміни в житті артиста. Нещодавно співак створив сольний проєкт SAVLEPOV, в якому хоче розкрити справжнього себе.
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Савлєпов присвятив серію фото своєму 36-річчю. На останній світлині виконавець показався з дівчиною, яка ніжно цілує його в щоку. Водночас Антон не став розкривати імені обраниці, але потрохи відкриває завісу особистого життя.
Антон Савлєпов з обраницею / Фото з інстаграму співака
Так, артист зізнався, що його кохана надихає на написання нової музики. За словами співака, він обожнює любити, оскільки це є основою його світосприйняття.
Якщо чесно, я зараз украй закоханий, як ніколи раніше. Тому, можливо, і музика в мене така відверта. Як сказав мій друг Вася Байдак, коли послухав мою пісню: "Ну ти й хтива тварина". Я з ним згоден,
– підкреслив Савлєпов.
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Що відомо про сольну кар'єру Антона Савлєпова
- Підготовку до сольного проєкту Антон розпочав ще у 2021 році, однак її довелося відкласти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Однак, вже у червні цього року Савлєпов увірвався в шоубізнес з музичною поп-R&B новинкою – "Розстебни". Саме з цього треку і розпочав свою роботу сольний проєкт SAVLEPOV.
- Пісня розповідає про кохання, яке існує, допоки грає музика. За словами Антона, його творчість – інтимна фантазія, яка занурює у паралельний світ його наївних мрій.
- Як зауважив артист, SAVLEPOV – це сайд-проєкт, тому не припинятиме свій творчий шлях як соліст гурту Quest Pistols.