Василь Вірастюк заявив про розлучення з дружиною ще у жовтні у 2022 році, а повідомив про це через рік. Офіційне розірвання шлюбу відбулося 11 червня.

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Судовий процес між Василем Вірастюком та його другою дружиною Інною тривав понад півтора року. Лише у травні Печерський суд прийняв остаточне рішення.

Зараз спортсмен перебуває у нових стосунках. Він показав фото коханої дівчини, яка народила йому четвертого сина.

Я у стосунках. Сьогодні я можу говорити й писати про це відкрито,

– розповів Василь Вірастюк.



Василь Вірастюк з новою коханою / Фото з інстаграму Василя Вірастюка

Особисте життя Василя Вірастюка