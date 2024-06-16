Впрочем, это не единственные изменения в жизни артиста. Недавно певец создал сольный проект SAVLEPOV, в котором хочет раскрыть настоящего себя.

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Савлепов посвятил серию фото своему 36-летию. На последней фотографии исполнитель показался с девушкой, которая нежно целует его в щеку. В то же время Антон не стал раскрывать имени избранницы, но понемногу приоткрывает завесу личной жизни.



Антон Савлепов с избранницей / Фото из инстаграма певца

Так, артист признался, что его любимая вдохновляет на написание новой музыки. По словам певца, он обожает любить, поскольку это является основой его мировосприятия.

Если честно, я сейчас крайне влюблен, как никогда раньше. Поэтому, возможно, и музыка у меня такая откровенная. Как сказал мой друг Вася Байдак, когда послушал мою песню: "Ну ты и похотливое животное". Я с ним согласен,

– подчеркнул Савлепов.

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