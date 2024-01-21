Цікаво, що раніше подружжя вже намагалося розірвати шлюб, втім їм не вдалося цього зробити. Річ у тім, що РАЦС не працював у той день, коли туди приїхала зіркова пара.
Не пропустіть Щось знову з'являється, – Волошин неочікувано заговорив про стосунки з Анною Трінчер
Трінчер і Волошин розлучаються
Співачка виставила лист, отриманий від адвоката, де вказано, що суддя належним чином розглянув і видав необхідне рішення про розірвання шлюбу артистки та блогера.
Ну що, майже офіційно можна мене привітати,
– написала виконавиця.
Водночас слід додати, що колишньому подружжю треба почекати 30 днів, перш ніж рішення судді набуде чинності.
Крім того, юридичні експерти ретельно вивчають документи, щоб виявити можливі помилки. Якщо будуть знайдені будь-які невідповідності, необхідно буде подати офіційну петицію з вимогою їх виправити.
Анна Трінчер і Олександр Волошин офіційно розлучаються / Скриншот з інстаграм-сторіс
Розлучення Трінчер і Волошина
- Анна та Олександр, які одружилися у вересні 2022 року, публічно оголосили про своє рішення розлучитися в листопаді 2023 року.
- Труднощі в їхніх стосунках почали виникати приблизно за пів року до цього.
- Ключовим фактором розриву стала боротьба Олександра з депресією в поєднанні з обсесивно-компульсивним розладом. Цей діагноз суттєво вплинув на їхній шлюб, оскільки Анна намагалася допомогти коханому, а той натомість віддалявся від неї, що робило боляче обом.
- Хоча шлюборозлучний процес ініціював чоловік, сама виконавиця відверто зізналася, що теж думала про такий результат, усвідомлюючи його неминучість.
- Знаменита пара не шкодувала грошей, намагаючись врятувати свій союз, але усі їхні зусилля виявилися марними.