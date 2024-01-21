Цікаво, що раніше подружжя вже намагалося розірвати шлюб, втім їм не вдалося цього зробити. Річ у тім, що РАЦС не працював у той день, коли туди приїхала зіркова пара.

Не пропустіть Щось знову з'являється, – Волошин неочікувано заговорив про стосунки з Анною Трінчер

Трінчер і Волошин розлучаються

Співачка виставила лист, отриманий від адвоката, де вказано, що суддя належним чином розглянув і видав необхідне рішення про розірвання шлюбу артистки та блогера.

Ну що, майже офіційно можна мене привітати,

– написала виконавиця.

Водночас слід додати, що колишньому подружжю треба почекати 30 днів, перш ніж рішення судді набуде чинності.

Крім того, юридичні експерти ретельно вивчають документи, щоб виявити можливі помилки. Якщо будуть знайдені будь-які невідповідності, необхідно буде подати офіційну петицію з вимогою їх виправити.



Анна Трінчер і Олександр Волошин офіційно розлучаються / Скриншот з інстаграм-сторіс

Розлучення Трінчер і Волошина