Днями виконавиця зізналася, чи готова повернутися до інфлюєнсера. Анна наголосила на тому, що не дозволить колишнім повертатися в її життя.

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За словами Трінчер, Волошин запропонував їй відновити роман у день запису подкасту про розлучення. Водночас тоді ж співачка їхала на відверту розмову з Машою Єфросиніною, де мала говорити про розрив з Олександром.

За ніч до знімань цього відео про розлучення та інтерв'ю з Машею Єфросиніною до мене приїхав Саша і сказав: "Давай все скасуємо і будемо разом",

– згадала артистка.

Втім, Анна для себе вирішила, що не повертатиметься до ексчоловіка, оскільки відчула себе вперше щасливою після розриву. Емоційний стан і самопочуття виконавиці значно покращилися на тлі розлучення з Волошиним.

Я почала слухати музику. Уявіть, наскільки я була мертва всередині, що рік не слухала музику. Після розлучення я зрозуміла: "От настільки мені було погано",

– підкреслила Трінчер.

Анна Трінчер про розлучення з Волошиним: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, восени 2023-го користувачі розповсюдили чутки про кризу в стосунках Анни та Олександра. Через це пара підтвердила таку інформацію та оголосила про розлучення. Волошин вирішив розірвати шлюб, оскільки вигорів у стосунках. Чоловік не хотів робити боляче екскоханій та одразу про все зізнався.