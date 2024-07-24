Натхненний творчістю Брітні Спірс: Анна Трінчер випустила літній хіт "Зі смаком вишні"
Джерело:Анна Трінчер
24 липня, українська співачка Анна Трінчер запрем'єрила пісню "Зі смаком вишні". До нової композиції артистка презентувала спокусливий кліп.
Днями виконавиця підігріла інтерес до своєї нової пісні, опублікувавши відео, де палко цілується з подругою. Тоді ролик Анни викликав різну реакцію мережі, до якої вона була готова.
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Трінчер вирішила відійти від образу "слухняної дівчинки" та прийняти себе справжньою. Її пісня розповідає про внутрішні метаморфози та бажання перестати боятися своїх почуттів. Трек, сповнений свободи й сміливості, закликає слухачів бути чесними перед собою. Анна наголошує, що кожен має право на помилку і пошук власного шляху.
Ця пісня для мене дуже особлива, бо вона про внутрішню свободу і прийняття себе такою, якою я є. Вона про те, як важливо бути чесним перед собою і не боятися змін. Кожен з нас має свої секрети, свої "скелети у шафі" і це нормально. Я більше не хочу бути ідеальною для когось, я хочу бути справжньою для себе,
– зізналася співачка.
Артистка також представила кліп, схожий на творчість Брітні Спірс, якою надихається. Трек поєднує в собі сучасні поп-мотиви з елементами електроніки, які заряджають енергією і налаштовують на позитив.
Анна Трінчер – "Зі смаком вишні": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, нещодавно KOLA та Parfeniuk запрем'єрили пісню "Температура". Трек висвітлює складність відновити почуття у стосунках, де згасла іскра. Виконавці розповідають про пару, яка намагається відновити втрачені емоції та повернути пристрасть.