Show 24 розповість про пісні українських виконавців, які вийшли за останній час. Підготуйтеся до нових музичних вражень та емоційних подорожей разом з найсвіжішими релізами літа.

До слова Шлак, – солістка гурту Tember Blanche висловилась про російські треки в музичних чартах

KOLA та Parfeniuk

Українські зірки об'єдналися, щоб створити легку літню композицію. Трек розповідає про пару, яка перебуває на межі розриву. Кожен розуміє, що їхня любов згасає, але ніхто з них не готовий опускати руки. Це пісня про складність відновлення почуттів у стосунках, де згасла іскра.

KOLA та Parfeniuk – "Температура": дивіться відео онлайн

MamaRika та Balsam

Співачка та репер, який служить у лавах ДПСУ, менш ніж за день створили пісню про розлуку. Трек передає почуття українських пар і родин, яких розлучила війна. Артистка постала у кліпі самотня, адже Balsam перебуває на службі. Репер зізнався, що хотів висвітлити біль, який відчувають люди від розлуки.

MamaRika та Balsam – "Шепоче дощ": дивіться відео онлайн

YAROMIYA

Співачка представила пісню, яку називає гімном кохання у найрізноманітніших проявах. Ця пісня з перших секунд захоплює щирістю та глибиною емоцій, розкриваючи всю палітру почуттів, що відчуває кожна закохана людина.

YAROMIYA – "Полий своїм вином": дивіться відео онлайн

Golubenko

Музикант представив нову роботу про глибокі почуття та переживання хлопця, який знаходиться в нездорових стосунках. Композиція розкриває його внутрішню боротьбу, адже він прагне бути почутим, але не готовий вибратися з рук коханої.

Golubenko – "Почуй"

TEREN

Співачка презентувала нову пісню й відео в неочікуваному амплуа. Це маніфест про впевнену в собі дівчину, яка знає, чого хоче від життя. Пісня наповнена сучасними танцювальними мотивами, що надає їй літньої атмосфери.

TEREN – "Панна": дивіться трейлер онлайн

Milena Way

Харизматична артистка представила трек, який поєднує в собі декілька танцювальних стилів. Своєю новою роботою вона хоче подарувати слухачам щасливі емоції і допомогти позбутися поганих думок.

Milena Way – "Нестримний біт": дивіться трейлер онлайн

Макс Тищук

Банкір за професією весною 2024 розпочав кар'єру музиканта. Нова пісня - це любовна сповідь про розставання. Вона розповідає про стосунки пари та різні стадії відносин – від палкого кохання до болючого розставання.

Макс Тищук – "Боляче": дивіться трейлер онлайн