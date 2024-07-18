Прем'єра нової пісні відбулась 18 липня – це перша спільна робота KOLA та Parfeniuk. Співачка вирішила вкотре звернутися до теми почуттів, об'єднавшись з колегою, у якого особливий підхід до музики.

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Ця пісня – мантра для всіх, хто відчуває, що любов згасає, але варто шукати спосіб її відновити. Важливо не опускати руки, а пам'ятати, що навіть найменша іскра може запалити вогонь. Вона про те, як важливо зберегти тепло у стосунках і не дати почуттям охолонути,

– вважає KOLA.

Пісня артистів "Температура" роздумує про складність відновити почуття у стосунках, де згасла іскра. Виконавці розповідають про пару, яка намагається відновити втрачені емоції та повернути пристрасть.

"Кожний фіт – це для мене потужний енергетичний заряд. Новий сингл з KOLA – це про температуру у серці. Особлива історія, яка попри мінорні сенси, звучить дуже оптимістично, адже після темряви на нас завжди чекає світло. Пісня, яка навчить розпалювати вогонь у стосунках", – зауважив Parfeniuk.

Кліп на пісню створений з ефектом реверсивної зйомки. Також співаки відійшли від шаблонної сексуалізації головних героїв, демонструючи побутову сварку, та з'явилися перед глядачами в образі типової пари 70-х.