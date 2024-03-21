Колишня "Міс Україна Всесвіт" потрапила в ДТП: перші кадри з місця події
Джерело:Анна Неплях
Учасниця "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях потрапила в автокатастрофу. Вона вже поділилася всіма подробицями ДТП та показала ексклюзивні фото, зроблені на місці аварії.
На щастя, блогерка залишилася жива. Водночас в неї був сильний шок та істерика.
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Що сталося з Анною Неплях
З'ясувалося, що жінка вже близько 2 тижні погано себе почуває через проблеми з гормонами та щитовидкою. Попри це вона вирішила поїхати з Києва в Дніпро, бо "справи не зачекають", як зазначила блогерка. Під час поїздки Неплях не впоралася з керуванням і на швидкості врізалася в дорожню огорожу.
Авто вдаряється. Мене б'є подушка. Я бачу, як мене вже люди намагаються витягнути з машини,
– пригадала знаменитість.
Вона зазначила, що внаслідок аварії побила обличчя і рука, а от машина сильно постраждала, зокрема, бампер. Водночас Анна вдячна, що залишилась жива.
Хто ще з зірок потрапляв у ДТП
- Популярна блогерка Тетяна Самбурська нещодавно потрапила в аварію, в результаті якої було пошкоджено її нещодавно придбаний автомобіль. Однак сама інфлюенсерка не постраждала.
- Після міжнародного туру співачка Ірина Федишин ледь не потрапила в ДТП. Річ у тім, що під час сильної грози на проїжджу частину дороги впало дерево, на яке водій гастрольного автобуса артистки наїхав. На щастя, завдяки невисокій швидкості, він зміг впоратися з керуванням, інакше автівка з пасажирами могла сильно постраждати.
- Навесні минулого року народний артист України Остап Ступка скоїв дорожньо-транспортну пригоду в Києві, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка визнали винним у скоєнні правопорушення та засудили до трьох років позбавлення волі, а також до восьмирічного позбавлення водійських прав. Водночас поки тривають судові розслідування актор продовжує свою роботу в театрі.