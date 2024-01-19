Таїсія Повалій продовжує працювати в Росії та регулярно підігравати Кремлю. Її колега Ольга Юнакова емоційно висловилась про співачку.

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Ольга Юнакова звернулась до Повалій

Співачка пригадала один з виступів зрадниці в одному з російських міст.

Я нікого не засуджую, але нещодавно бачила відео: Таїсія Повалій в якомусь російському місті кричить зі сцени: "Я люблю тебя, Россия!" Так противно. В мене одне запитання: любиш за що?"

– звернулась артистка до Повалій.

Зауважимо, минулого року Таїсія Повалій відзначилась виступами на пропагандистських концертах. Артистка співала перед крихітною публікою та зізнавалась у любові до Росії, після чого ще й видала порцію патріотичної маячні.

Де зараз Ольга Юнакова

Ольга Юнакова, яка була зіркою "Території А", зараз живе в Іспанії разом із чоловіком та трьома доньками. Навесні 2022 Ольга Юнакова багато волонтерила на пункті допомоги українцям, адже іспанці не так активно допомагали біженцям з житлом.

Виконавиця не приховує, що повномасштабне вторгнення змінило її життя.

"Довгий час снилися сни: синє небо та жовті соняшники. Кожен ранок прокидалася в поганому настрої. Зараз вже звичайно, я облаштувалася. І, знаєте, навчилася жити одним днем. Небо блакитне, сонечко – і дякую. Нічого глобального не планую. Дуже підкосила війна. Це все навчило існувати в режимі: прожили день – і, слава Богу. А Росія взагалі забрала у нас всі найближчі мрії на майбутнє", – розповіла співачка.