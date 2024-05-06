Сидіть у своєму Львові, – одіозна Алхім вкотре потрапила у мовний скандал

Українська блогерка Анна Алхім відома своїми висловлюваннями про прослуховування російських пісень і прихильність до Путіна. Так, дівчина вчергове потрапила у мовний скандал.

До того ж вона обурилася діями чоловіків у військовій формі, які їхали на львівських номерах. Вони нібито спеціально не пропускали машину блогерки.

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Що сталося з Алхім

Анна розповіла, що двоє чоловіків у військовій формі їхали машиною з львівським номером. Вони не давали змогу їй проїхати, тому вона відкрила вікно та запитала, що це було. Ймовірно, дівчина звернулася до них російською, на що у відповідь отримала: "Не розуміємо вашої мови", що дуже обурило блогерку.

Львівські номери. Я йому ще раз задаю питання: у вас до мене якісь питання, що це було? Він мені каже: Я не розумію вашої мови, на якій мові ви розмовляєте? Іди на х**, я хотіла сказати, але я не встигла,

– зізналася інфлюенсерка.

Ба більше, Алхім запевнила, що не ділить людей за областями їхнього проживання. Однак, блогерка має упереджене ставлення до львів'ян після такої ситуації.

Є люди погані, є люди добрі. Я не розділяю людей на: це харківські, це київські, це львівські. Але саме чомусь у Львові постійно якась х***я. Якщо вам не подобається, що тут розмовляють на російській мові, чого вас так багато в Києві? Сидіть у своєму Львові, розмовляйте на своїй мові, українській,

– заявила блогерка.

В які ще скандали потрапляла Алхім