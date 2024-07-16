Зрадниця Ані Лорак заговорила про "мир в усьому світі" та згадала про батьків-українців

Запроданка Ані Лорак від початку повномасштабного вторгнення не говорить нічого про війну. Натомість вона підтримує Росію та продовжує працювати на ворожу аудиторію.

Артистка, яка проміняла українське громадянство на російське, неочікувано зробила заяву. Вона остаточно поставила крапку щодо своєї політичної позиції.

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Лорак наразі виступає на міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську", який проходить у Білорусі. Зрадниця, яка мовчить про війну, поширює російську пропаганду, зокрема ідею про "братні народи". Співачка наголосила, що хоче миру, таким чином заявивши про свою позицію та вкотре проігнорувавши факт воєнних дій у рідній країні.

"Я хочу, щоб мир був у всьому світі. Це моя мрія", – повідомила зрадниця.

Запроданка також неочікувано розповіла росЗМІ про своїх батьків-українців, які писали для неї патріотичні пісні. Лорак згадала загиблого тата та висловила бажання возз'єднатися з матір'ю.

Я хочу, щоб діти були здорові, щоб моя матуся була жива. Цього року я поховала батька. Тепер я мрію, щоб матуся була зі мною багато років. Щоб усі батьки були живі. Я мрію про прості речі,

– сказала Ані.



Ані Лорак у Вітебську / Скриншот з відео

Нагадаємо, батько Лорак, Мирослав Куєк, відійшов у вічність 18 квітня у віці 77 років. Про його смерть повідомив журналіст Юхим Гусар. Згодом й зрадниця підтвердила смерть тата, опублікувавши допис російською мовою. Вона показала чорно-біле фото з батьком з дитинства.