Андрій народився у 1985 році. Має українське та корейське коріння, а сама родина гумориста доволі велика. Попри те, що Лузан сьогодні медійна людина, мало хто знає, що перша його професія була дуже далека від гумору. Що відомо про коміка – читайте в матеріалі Show 24.

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Шлях до медійності

З дитинства Андрія проявляв цікавість до мистецтва та акторства. Навіть відвідував театральну студію, щоб краще розвинути свої навички.

Згодом Лузан шість років навчався на терапевта, але лікарем так і не став. За його словами, під час навчання він бачив високий рівень корупції й знає які лікарі випускались. Та й до рівня освіти гуморист має претензії, бо вважає, що "вчишся шість років і вивчаєш єресь". Про рішення не бути лікарем Андрій зовсім не шкодує.

Потім життя склалось так, що доля звела знайомством із Валентином Міхієнком і Миколою Зиряновим.

У 2017 році Лузан, Міхієнко та Натха прийшли на проєкт "Розсміши коміка". Тоді хлопцям вдалось забрати приз у сумі 10 тисяч гривень.

Розсміши коміка 13 сезон – Лузан Андрій, Міхієнко Валентин, Ростислав Натха: дивитись відео онлайн

Згодом у Дніпрі створили команду "Крупа", яка стала учасницею Першої української Ліги КВК, а згодом – учасники Вищої української Ліги КВК. За певний час "Крупа" потрапила в телевізійний проєкт "Ліги сміху".

У 2019 році Лузан, Зирянов і Міхієнко засновують проєкт "Леви на джипі". Тематика вирізняється з-поміж усього іншого гумористичного контенту, який існує в українському інфопросторі.

Спершу шоу велось російською мовою. Створено чимало рубрик, які в кожному випуску змінюються. Суть полягає в тому, що на запис програми запрошують знаменитих людей і спілкуються з ними у тому форматі, який закладений у випуску. Згодом до команди доєднався Роман Щербан, а дедалі частіше в шоу з'являються Даша Кубік та Костянтин Трамбовецький.

До слова, зараз ютуб-канал "Левів на джипі" налічує понад мільйон підписників.

Лузан також створив благодійний фонд LNJ, де збирають гроші на потреби армії.

Особисте життя

Гуморист дотримується думки, що не варто ділитись на загал особистим, тому на сьогодні відомо дуже мало про те чи вільне серце Андрія, чи ні.

Однак відомо, що тривалий час комік зустрічався з учасницею "Жіночого кварталу" Лєрою Товтоплес. Дівчина розповідала, що їхнє кохання не витримало тих складнощів, з якими довелось зіштовхнутись через постійну зайнятість Андрія.

Товтоплес також поділилась, що вони були зарученими. Вона багато вимагала від хлопця, навіть хотіла, щоб він її продюсував. Однак у результаті їхні дороги розійшлись.

Андрій Лузан і Лєра Товтоплес / Фото з відкритих джерел

До слова, сам Андрій в інтерв'ю Раміні Есхакзай розповідав, що хоче стати батьком. Однак він прихильник того, що якщо його обраниці буде боляче і вона не готова народжувати сама, то готовий скористатись послугами сурогатного материнства або взяти дитину з дитячого будинку.

Що ще відомо про Андрія Лузана

У 2023 році він підняв на обговорення конкурс "Міс Україна-2023". Як виявилось, деякі учасниці не живуть в Україні та мають зв'язки з росіянами. Тоді Андрій поставив під питання не тільки учасниць, але й сам конкурс.

Цьогоріч виплила тема скандалу між українським репером Олегом Псюком і Андрієм Лузаном. Співак розповів, що його почали вважати токсичною людиною після участі в шоу "Клуб дилетантів".

Сам Лузан гостро відреагував на цю історію, заявивши, що Олег став першим гостем за всю історію проєкту, який попросив завчасно надіслати завдання, які будуть у шоу.

Нещодавно Лузан з іншими учасниками "Левів на джипі", Олексій Дурнєв, Марк Куцевалов й Артем Пивоваров запустили проєкт під назвою "The Вуса". Як казав сам Артем, "це нове відгалуження проєкту "Твої вірші, мої ноти". На мою думку, нам це зараз потрібно, бо у всьому має бути баланс, а гумор – це те, що завжди допомагає нам не падати духом".

Артем Пивоваров & The Вуса – О, Панно (feat. Леви На Джипі): дивитись відео онлайн

Останнім часом Лузан не брав участі в нових випусках ютуб-шоу, а активно займався спортом і відвідував полігони. Як виявилось, шоумен вирішив мобілізуватись. Він планує поповнити військові лави 6 липня, а до того часу хоче насолодитися рідним краєм.

Якщо чесно, закритий акаунт – єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у тур, щоб просто, перед тим як мобілізуватися, кайфанути від України,

– зізнався Лузан.

Комік також поділився, що переживав стрес через прийняття нового закону про мобілізацію. Щоб вгамувати емоції, Андрій почав читати книжки про досвід країн, які вже закінчили війни.