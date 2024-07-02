Андрей родился в 1985 году. Имеет украинские и корейские корни, а сама семья юмориста довольно большая. Несмотря на то, что Лузан сегодня медийный человек, мало кто знает, что первая его профессия была очень далека от юмора. Что известно о комике – читайте в материале Show 24.

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Путь к медийности

С детства Андрея проявлял интерес к искусству и актерству. Даже посещал театральную студию, чтобы лучше развить свои навыки.

Впоследствии Лузан шесть лет учился на терапевта, но врачом так и не стал. По его словам, во время учебы он видел высокий уровень коррупции и знает какие врачи выпускались. И к уровню образования юморист имеет претензии, потому что считает, что "учишься шесть лет и изучаешь ересь". О решении не быть врачом Андрей совсем не жалеет.

Потом жизнь сложилась так, что судьба свела знакомством с Валентином Михиенко и Николаем Зыряновым.

В 2017 году Лузан, Михиенко и Натха пришли на проект "Рассмеши комика". Тогда ребятам удалось забрать приз в сумме 10 тысяч гривен.

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Впоследствии в Днепре создали команду "Крупа", которая стала участницей Первой украинской Лиги КВН, а затем – участники Высшей украинской Лиги КВН. Через некоторое время "Крупа" попала в телевизионный проект "Лиги смеха".

В 2019 году Лузан, Зирянов и Михиенко основывают проект "Львы на джипе". Тематика отличается от всего остального юмористического контента, который существует в украинском инфопространстве.

Сначала шоу велось на русском языке. Создано немало рубрик, которые в каждом выпуске меняются. Суть заключается в том, что на запись программы приглашают знаменитых людей и общаются с ними в том формате, который заложен в выпуске. Впоследствии к команде присоединился Роман Щербань, а все чаще в шоу появляются Даша Кубик и Константин Трамбовецкий.

К слову, сейчас ютуб-канал "Львов на джипе" насчитывает более миллиона подписчиков.

Лузан также создал благотворительный фонд LNJ, где собирают деньги на нужды армии.

Личная жизнь

Юморист придерживается мнения, что не стоит делиться личным, поэтому на сегодня известно очень мало о том свободно ли сердце Андрея, или нет.

Однако известно, что длительное время комик встречался с участницей "Женского квартала" Лерой Товтоплес. Девушка рассказывала, что их любовь не выдержала тех сложностей, с которыми пришлось столкнуться из-за постоянной занятости Андрея.

Товтоплес также поделилась, что они были помолвлены. Она много требовала от парня, даже хотела, чтобы он ее продюсировал. Однако в результате их дороги разошлись.

Андрей Лузан и Лера Товтоплес / Фото из открытых источников

К слову, сам Андрей в интервью Рамине Эсхакзай рассказывал, что хочет стать отцом. Однако он сторонник того, что если его избраннице будет больно и она не готова рожать сама, то готов воспользоваться услугами суррогатного материнства или взять ребенка из детского дома.

Что еще известно об Андрее Лузане

В 2023 году он поднял на обсуждение конкурс "Мисс Украина-2023". Как оказалось, некоторые участницы не живут в Украине и имеют связи с россиянами. Тогда Андрей поставил под вопрос не только участниц, но и сам конкурс.

В этом году всплыла тема скандала между украинским рэпером Олегом Псюком и Андреем Лузаном. Певец рассказал, что его начали считать токсичным человеком после участия в шоу "Клуб дилетантов".

Сам Лузан остро отреагировал на эту историю, заявив, что Олег стал первым гостем за всю историю проекта, который попросил заблаговременно прислать задания, которые будут в шоу.

Недавно Лузан с другими участниками "Львов на джипе", Алексей Дурнев, Марк Куцевалов и Артем Пивоваров запустили проект под названием "The Вуса". Как говорил сам Артем, "это новое ответвление проекта "Твої вірші, мої ноти". По моему мнению, нам это сейчас нужно, потому что во всем должен быть баланс, а юмор – это то, что всегда помогает нам не падать духом".

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В последнее время Лузан не участвовал в новых выпусках ютуб-шоу, а активно занимался спортом и посещал полигоны. Как оказалось, шоумен решил мобилизоваться. Он планирует пополнить военные ряды 6 июля, а до того времени хочет насладиться родным краем.

Если честно, закрытый аккаунт – единственное место, где я говорил о том, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы просто, перед тем как мобилизоваться, кайфануть от Украины,

– признался Лузан.

Комик также поделился, что переживал стресс из-за принятия нового закона о мобилизации. Чтобы унять эмоции, Андрей начал читать книги об опыте стран, которые уже закончили войны.