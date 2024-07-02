Співак народився 1 травня 1945 року у селі Васьківці сьогоднішньої Хмельницької області. Від батька сину передалась любов до творчості, адже голова сімейства був регентом церковного хору. У шкільні роки був активним учасником художньої самодіяльності. Детальніше про біографію Василя Зінкевича і де він зараз – читайте в матеріалі Show 24.

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Життєвий шлях і творчість

Після армії Зінкевич приїхав до Вижниці, щоб закінчити навчання в художньому училищі прикладного мистецтва. У той час юнаку вдалось стати художнім керівником народного ансамблю танцю "Смеречина". Окрім постановок номерів, чоловік ще й займався пошиттям сценічних костюмів. Щоб зрозуміти наскільки талановитим Зінкевич був у модельєрстві, то зазначимо, що його костюми навіть експонувались у Парижі.

Василь Зінкевич / Фото з відкритих джерел

Згодом Зінкевич почав навчатись співу у школі Левка Дутківського. Останній – якраз шукав виконавця пісні "Сніжинки падають" для Чернівецького телебачення, яка мала лунати в новорічну ніч. Запросивши на проби свого учня, довелось записати кілька дублів, однак прийняли рішення, що Зінкевич не підходить.

Тоді на проби запросили Володимира Івасюка, який одразу зачарував своїм виконанням. Юний Василь вирішив так просто не здаватись і попросив ще один дубль, у який він вклав усю душу та талант.

Василь Зінкевич і ВІА "Смерічка" – "Сніжинки падають": дивитись відео онлайн

Після цього Зінкевич став першим солістом-чоловіком у жіночому колективі ВІА. Згодом до колективу доєднується Назарій Яремчук, і утворюється легендарне тріо, яке заспівало "Червону руту" у Москві на фіналі конкурсу "Пісня року – 1971".

Зінкевич, Яремчук, Івасюк – Червона рута: дивіться відео онлайн

Цей виступ приніс чоловікам і колективу ВІА "Смерічка" шалену популярність на весь Радянський Союз.

Того ж року вийшов перший український телемюзикл "Червона рута". Історія оберталась довкола героїв Оксани (роль виконала Софія Ротару) та Бориса (роль виконав Василь Зінкевич), які випадково познайомились у поїзді.

Василь Зінкевич і Софія Ротару у мюзиклі "Червона рута" / Фото видання "Збруч"

Попри активну діяльність у співочій сфері життя, Зінкевич не забув і про дизайнерство. Він разом з Аллою Дутковською створили колекцію "Горянка" для солістів "Смерічки".

ВІА "Смерічка", Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і Левко Дутківський у костюмах комплекту "Горянка" / Фото Roduna.org

Після виходу у світ телемюзиклу "Червона рута", солісти Зінкевич і Яремчук здобули звання народних улюбленців. На жаль, у 1975 році розпадається дует Яремчука і Зінкевича. Якось Дутківський розповідав, що це партійне керівництво розсварило між собою "занадто українських" артистів.

Василь Зінкевич і Назарій Яремчук / Фото з архіву Левка Дутківського

Тоді Зінкевич переїхав до Луцька і став солістом у ВІА "Світязь", ставши найпопулярнішим співаком в Україні.

Василь Зінкевич – Я піду в далекі гори: дивитись відео онлайн

У 1986 році знаменитість уже мав звання народного та заслуженого артиста України. Тоді він вирішує вступити на здобуття другої вищої освіти в Рівненський інститут культури на режисера.

Його виконанню належать легендарні пісні, такі як: "Світ без тебе", "Скрипка грає", "Забудь печаль", "Тече вода" та багато інших.

Василь Зінкевич – Тече вода: дивитись відео онлайн

У 1989 році проходив великий концерт Василя Зінкевича та ансамблю "Світязь" на львівському стадіоні "Україна". Після того, як виступ підходив до завершення, артист узяв за руку дівчинку, яка була учасницею колективу "Усмішка", та сказав: "Запам’ятайте цю юну співачку, вашу землячку! Ось побачите: вона неодмінно стане справжньою "зіркою", засяє яскраво, принесе велику славу і вашому місту, і всій Україні!". Тією дівчинкою була Руслана Лижичко, яка у 2004 році здобула для України перемогу на співочому конкурсі Євробачення.

Особисте життя

На жаль, артист не прихильних того, щоб ділитись із публікою залаштунками приватного життя, тому про це відомо досить мало.

У Зінкевича є двоє синів – Богдан і Василь. Сини зіркового батька також проявили талант до музики. Василь молодший разом із Сашком Положинським заснували гурт "Тартак", а Богдан був клавішником із прізвиськом Zinchek у гурті "Основний показник".

Василь Зінкевич (син) і Сашко Положинський / Фото "1+1"

Де зараз і чим займається Василь Зінкевич

Вклад Зінкевича у розвиток української культури залишився поміченим зі сторони держави. Зокрема, йому вручили Державну премію Шевченка та орден Ярослава Мудрого IV ступеня, нагородили званням Героя України та почесного громадянина Луцька, створили персональну зірку на "Алеї зірок" у Києві тощо.

Віктор Ющенко вручає Василю Зінкевичу Державну нагороду / Фото пресслужби президента

Сьогодні Зінкевич проводить більшість часу у Києві, а концерти дає все рідше.

Цікавий факт, що під час цьогорічного відбору на Євробачення, співак MELOVIN у коментарі 24 Каналу розповів, що познайомився з Володимиром Зінкевичем. Виявилося, що музикант слідкує за молодим колегою близько 10 років.

Василь Зінкевич / Фото Луцька міська рада

Сам Зінкевич нам розповів, що молодий виконавець доволі перспективний.

Мені дуже почесно, що такий хлопчина, молоденький ще, але вже окрилений бажанням не просто перемагати, він глибше набагато. У нього є все це! Я за ним слідкую ще з часів "Х-фактора". У нього це від природи! Це те, чому не вчать, – висловився Зінкевич.

Ба більше, Герой України зазначив, що бачить у MELOVIN "продовження ДНК нації".