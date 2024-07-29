Без прикрас: зірка "Левів на джипі" Андрій Лузан розповів про військові будні

Український комік Андрій Лузан наразі проходить військовий вишкіл у Силах безпілотних систем. Гуморист показав прихильникам реалії військового буття.

Засновник каналу "Леви на джипі", який тільки нещодавно розкрив, де проходитиме службу, розповів про тренування та харчування. Гуморист починає звикати до нової рутини.

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Так, у своїх соцмережах Андрій опублікував відео, на якому проходить тест з фізпідготовки. Лузан повідомив, що має найкращий результат серед кількох рот – 107 вправ, коли було достатньо зробити лише 70.

Водночас комік поділився, що не може скаржитися на харчування у війську. Однак, єдиною незручністю є необхідність постійно носити з собою зброю. Обід гумориста складався з супу, каші з м'ясом, салату, напою та фруктів. Лузана найбільше здивувало, що на кухні цікавляться харчовими вподобаннями військових.

На обід взагалі не скаржуся, абсолютно щодо харчування норм. Ще є печиво, є гарячі якісь напої, є масло, згущене молоко. Загалом харчуватися можна досить добре,

– підкреслив військовий.

Також Лузан розкрив, що його день розпочинається о шостій ранку, а закінчується – о десятій вечора.

Найкраще військове навчання не за кордоном, а в Україні. Усі закордонні інструктори вчаться у наших військових із бойовим досвідом. Бо досвід іноземних військових не релевантний для реальної війни із сильним супротивником. Тому вони більше слухають лекції наших військових під час навчання, аніж наші – їх,

– зізнався Андрій.

Нагадаємо, Лузан повідомив про свою мобілізацію на початку липня. Чоловік обрав Сили безпілотних систем після спілкування з репером Олександром Yarmak, Євгенієм Карасем та Денисом Квебеком.