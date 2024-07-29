Основатель канала "Львы на джипе", который только недавно раскрыл, где будет проходить службу, рассказал о тренировках и питании. Юморист начинает привыкать к новой рутине.

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Так, в своих соцсетях Андрей опубликовал видео, на котором проходит тест по физподготовке. Лузан сообщил, что имеет лучший результат среди нескольких рот – 107 упражнений, когда было достаточно сделать только 70.

В то же время комик поделился, что не может жаловаться на питание в армии. Однако, единственным неудобством является необходимость постоянно носить с собой оружие. Обед юмориста состоял из супа, каши с мясом, салата, напитка и фруктов. Лузана больше всего удивило, что на кухне интересуются пищевыми предпочтениями военных.

На обед вообще не жалуюсь, абсолютно по питанию норм. Еще есть печенье, есть горячие какие-то напитки, есть масло, сгущенное молоко. В общем питаться можно достаточно хорошо,

– подчеркнул военный.

Также Лузан раскрыл, что его день начинается в шесть утра, а заканчивается – в десять вечера.

Лучшее военное обучение не за рубежом, а в Украине. Все зарубежные инструкторы учатся у наших военных с боевым опытом. Потому что опыт иностранных военных не релевантный для реальной войны с сильным противником. Поэтому они больше слушают лекции наших военных во время обучения, чем наши – их,

– признался Андрей.

Напомним, Лузан сообщил о своей мобилизации в начале июля. Мужчина выбрал Силы беспилотных систем после общения с рэпером Александром Yarmak, Евгением Карасем и Денисом Квебеком.